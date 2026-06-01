Hamilelere Yaz Reçetesi: Erken Doğum ve Pıhtılaşma Riskine Dikkat

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yaz sıcaklarının etkisini iyiden iyiye hissettirdiği günlerde, hamileler için kritik uyarılar geldi. Medical Point Gaziantep Hastanesi uzmanları, anne ve bebek sağlığını doğrudan tehdit eden yaz risklerine karşı hayati önerilerde bulundu.

SIVI KAYBI RAHİM KASILMALARINI TETİKLİYOR

Gebelikte vücudun su ihtiyacının katlandığına dikkat çeken Op. Dr. Sedat Baylar, aşırı sıcaklar nedeniyle yaşanan dehidrasyonun tehlikelerini anlattı. Terlemeyle oluşan sıvı kaybının baş dönmesi, halsizlik ve ani tansiyon düşüşlerine yol açtığını belirten Baylar, en büyük riskin ise rahim kasılmaları olduğunu söyledi.

Yetersiz su tüketiminin erken doğum mekanizmasını tetikleyebileceğini vurgulayan uzman, anne adaylarının gün boyunca su bardağını ellerinden düşürmemesi gerektiğini ifade etti.

'11.00-16.00 ARASI SOKAĞA ÇIKMAYIN'

Güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda bulunmanın ısı çarpması riskini doğurduğunu aktaran Baylar, anne adaylarına şu korunma yöntemlerini önerdi:

"Saat 11.00 ile 16.00 arasında doğrudan güneşe maruz kalmaktan kaçının. Dışarı çıkarken açık renkli, bol ve nefes alan pamuklu kumaşları tercih edin. Geniş siperlikli şapka takın ve yüksek koruyuculu güneş kremleri kullanın."

SICAKTA BOZULAN GIDALAR ZEHİRLİYOR

Yüksek dereceli sıcaklıkların gıdalarda bakteri üretimini hızlandırdığını hatırlatan Op. Dr. Sedat Baylar, gebelik dönemindeki gıda zehirlenmelerinin hayati risk taşıdığını söyledi. Anne adaylarının açıkta satılan yiyeceklerden kesinlikle uzak durmasını tavsiye eden Baylar, çiğ tüketilen meyve ve sebzelerin çok iyi yıkanması ve güvenilir kaynaklardan besin temin edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

PIHTILAŞMA TEHDİDİ

Yaz tatili için uzun seyahat planları yapan hamilelere de hayati bir uyarı geldi. Yolculuk esnasında saatlerce hareketsiz kalmanın bacaklarda ödem oluşturduğunu ve damar içi pıhtılaşma (tromboz) riskini maksimuma çıkardığını belirten Op. Dr. Baylar, seyahat edenlerin sık sık mola vererek kısa yürüyüşler yapmasını ve araç içinde bacak egzersizlerini ihmal etmemesini önerdi.

Kaynak: İHA