'Güzel Koksun' Derken Sağlığınızdan Olmayın: Nefesinizi Kesebilir!

Kapalı alanlarda sıkça tercih edilen oda spreyleri, aslında birer kimyasal kokteyl olabilir. Uzmanlar, bu ürünlerin içindeki sentetik bileşenlerin özellikle çocuklar ve astım hastaları için alarm verdiğini belirterek, en sağlıklı yöntemin doğal havalandırma olduğunu vurguluyor.

Ev ve ofislerde kötü kokuları bastırmak için kullanılan oda spreyleri, sanılanın aksine havayı temizlemiyor aksine kimyasal bir yük oluşturuyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, bu ürünlerin solunum yolları üzerindeki tahrip edici etkilerine karşı hayati uyarılarda bulundu.

HER ŞEYİ TETİKLİYOR

Oda spreylerinin içeriğindeki Uçucu Organik Bileşenlerin (VOC) solunmasının vücutta dirençsizlik oluşturduğunu belirten Dr. Çetin, öksürük, boğazda yanma ve nefes darlığı gibi belirtilerin bu kimyasallardan kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

Özellikle astım ve alerjik bünyeye sahip bireylerin bu kokulara maruz kaldığında hastalıklarının tetiklendiğini ifade etti.

'EN GÜVENLİ YÖNTEM DOĞAL HAVALANDIRMA'

Hassas grupların (çocuklar ve yaşlılar) bulunduğu ortamlarda kimyasal kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Çetin, "Temiz havaya ulaşmanın en kısa ve maliyetsiz yolu pencereleri açmaktır. Doğal havalandırma, iç mekandaki kimyasal yükü azaltan tek güvenli yöntemdir" dedi.

Tüketicilerin "ferahlık" algısıyla sağlığını riske atmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, ürün alırken etiketlerin mutlaka incelenmesi ve sentetik kokular yerine doğal alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Diyabet Hastalarına Hayati Uyarı: Hiç Ağrı Yapmadan Gelen 'Sessiz Katil' Diyabet Hastalarına Hayati Uyarı: Hiç Ağrı Yapmadan Gelen 'Sessiz Katil'
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Parkinson’da 'Zamanı Geri Alan' Tedavi: Bıçak Altına Yatmadan 10 Yıl Önceye Dönülebilir Parkinson’da 'Zamanı Geri Alan' Tedavi: Bıçak Altına Yatmadan 10 Yıl Önceye Dönülebilir
Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var Şanlıurfa'da Liseye Kanlı Baskın: Av Tüfeğiyle Girdi Rastgele Ateş Açtı, İntihar Etti! Yaralılar Var
Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası Kemal Kılıçdaroğlu'na Hapis Cezası
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme! Cinayet Şüphesiyle 7 İlde 13 Gözaltı Kararı: Dönemin Tunceli Valisi'nin Oğlu da Gözaltında 'Gülistan Doku Cinayeti' Şüphesiyle 13 Gözaltı
78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu 78 Yıllık Ayakkabı Devi İflas Etti: Türkiye'nin Köklü Markası Tarih Oldu
Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni