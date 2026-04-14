'Güzel Koksun' Derken Sağlığınızdan Olmayın: Nefesinizi Kesebilir!

Ev ve ofislerde kötü kokuları bastırmak için kullanılan oda spreyleri, sanılanın aksine havayı temizlemiyor aksine kimyasal bir yük oluşturuyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Demet Çetin, bu ürünlerin solunum yolları üzerindeki tahrip edici etkilerine karşı hayati uyarılarda bulundu.

HER ŞEYİ TETİKLİYOR

Oda spreylerinin içeriğindeki Uçucu Organik Bileşenlerin (VOC) solunmasının vücutta dirençsizlik oluşturduğunu belirten Dr. Çetin, öksürük, boğazda yanma ve nefes darlığı gibi belirtilerin bu kimyasallardan kaynaklanabileceğine dikkat çekti.

Özellikle astım ve alerjik bünyeye sahip bireylerin bu kokulara maruz kaldığında hastalıklarının tetiklendiğini ifade etti.

'EN GÜVENLİ YÖNTEM DOĞAL HAVALANDIRMA'

Hassas grupların (çocuklar ve yaşlılar) bulunduğu ortamlarda kimyasal kullanımından kaçınılması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Çetin, "Temiz havaya ulaşmanın en kısa ve maliyetsiz yolu pencereleri açmaktır. Doğal havalandırma, iç mekandaki kimyasal yükü azaltan tek güvenli yöntemdir" dedi.

Tüketicilerin "ferahlık" algısıyla sağlığını riske atmaması gerektiğini hatırlatan uzmanlar, ürün alırken etiketlerin mutlaka incelenmesi ve sentetik kokular yerine doğal alternatiflerin tercih edilmesi gerektiğini belirtiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem