Güneşten Korunayım Derken Yoğun Bakımlık Olmayın! Sahte Güneş Koruyuculara Dikkat

Yaz sezonuyla birlikte talebin arttığı güneş kremlerinde sahte ürün tehlikesi zirve yaptı. Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, internetten veya aktardan alınan sahte kremler nedeniyle hastaların yoğun bakıma düştüğünü belirterek uyardı: "Ucuz ürün tercih ederken cildinizden olmayın!"

Havaların ısınmasıyla birlikte güneş koruyucu ürünlere olan ilgi artarken, piyasadaki sahte ve kontrolsüz ürünler halk sağlığını tehdit ediyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Uce Özkol, geçtiğimiz yıl yaşanan çarpıcı vakaları gün yüzüne çıkararak korkutan gerçeği paylaştı.

'KÜÇÜK BİR LEKE İÇİN YOĞUN BAKIMA GİRDİLER'

Sosyal medya etkisi ve ucuz ürün arayışıyla internetten veya aktarlardan alınan kremlerin geri dönüşü olmayan hasarlara yol açtığını belirten Prof. Dr. Özkol, "Geçen yıl doktor önerisi olmayan ürünler nedeniyle bazı hastalarımızı yoğun bakımda tedavi etmek zorunda kaldık. Küçük bir leke probleminden kurtulmaya çalışırken, tüm vücuda yayılan ağır hasarlarla karşılaşıyoruz" dedi.

'CİLT EN DEĞERLİ GİYSİMİZ'

Güneş kremi seçiminin rastgele yapılmaması gerektiğini vurgulayan Özkol, halk arasında doğru bilinen yanlışlara da değindi:

İnternet ve aktar ürünleri denetimsiz olduğu için ağır kimyasallar içerebiliyor. SPF 30 ve üzeri koruma yeterlidir; 90 veya 100 faktör peşinde koşmak cildi korumak yerine kimyasal yükünü artırabilir. Her güneş kremi her cilde uygun değildir; mutlaka bir dermatolog görüşü alınmalıdır."

AĞIR İLAÇ TEDAVİSİ

Sahte ürün mağduru olan hastaların tedavisinin aylar sürdüğünü ifade eden Özkol, yanlış kullanım sonucu oluşan lekeleri silmek için şu an birçok hastanın "izotretinoin" gibi çok güçlü ilaçlar kullanmak zorunda kaldığını belirtti.

Uzmanlar, güneşin dik geldiği 10.00 ile 15.00 saatleri arasında doğrudan temastan kaçınılması ve mutlaka güvenilir ürünler kullanılması gerektiğini hatırlatıyor.

Kaynak: AA

