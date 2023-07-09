Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler

BELİRLİ BÖLGELERİ ATLAMAK

Kulaklar, ense, dudaklar ve ayakların üst kısımları gibi belirli bölgeleri gözden kaçırmak kolaydır. Bu alanlar da güneş ışınlarından çok fazla etkilenir. Bu sebeple de açıkla kalan tüm alanlarda güneş kremi sürdüğünüzden emin olun.