Güneş kremi sürerken dikkat edilmesi gerekenler
Güneşten gelen zararlı UV ışınlarını engelleyerek cilt üstünde koruyucu bir bariyer görevi gören güneş kremleri, doğru kullanılmadığında cilt için yararını kaybediyor.
Cilt sağlığını korumak için mutlaka cildinizi güneş ışınlarının zararlı etkilerinden korumanız gerekir. Bunun içinde cilt tipinize uygun bir güneş kremini her mevsim cildinize uygulamalısınız. Ancak güneş kremi seçimi kadar güneş kreminin doğru uygulanması da büyük önem taşıyor.
YETERİNCE SÜRMEMEK
En yaygın hatalardan biri yeterli miktarda güneş kremi sürmemek. Cildinizin açıkta kalan tüm bölgelerini tamamen kaplayacak kadar kullandığınızdan emin olun.
BELİRLİ BÖLGELERİ ATLAMAK
Kulaklar, ense, dudaklar ve ayakların üst kısımları gibi belirli bölgeleri gözden kaçırmak kolaydır. Bu alanlar da güneş ışınlarından çok fazla etkilenir. Bu sebeple de açıkla kalan tüm alanlarda güneş kremi sürdüğünüzden emin olun.
ÖNCEDEN GÜNEŞ KREMİ SÜRMEMEK
Güneş kreminin cilde tam olarak emilmesi ve etkili koruma sağlaması için güneşe çıkmadan en az 15-20 dakika önce güneş kremi sürmeyi ihmal etmeyin.