Göründüğü Kadar Masum Değilmiş! Kar Yemek Tehlike Saçıyor

ASLA KAR YENİLMEMELİ

Uçar, yapılan çalışmalarda atmosferde solunabilen birçok mikroplastiğin bulunduğunu belirterek, “Eğer kar çok temiz bir alanda oluşmuşsa bile yine de kar yemenin sindirim sistemine zarar verebileceğini unutmamak gerekir. Ayrıca karın soğuk yapısı, vücutta ani bir soğuma etkisi oluşturarak sindirim sisteminde rahatsızlıklara yol açabilir. Soğuk yiyecek ve içeceklerin mideyi rahatsız ettiği ve sindirim problemlerine neden olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra, soğuk kar yutulması, vücut sıcaklığını aniden düşürebilir ve bu da hipotermi gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocuklar soğukla daha fazla etkileşime girdiklerinde, bu tür riskler daha da artmaktadır” diye konuştu.