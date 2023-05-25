Görme kayıplarına yol açabilir: Göz eti rahatsızlığı erken tedavi edilmeli

CERRAHİ MÜDAHALE İLE TEDAVİ

Göz eti hastalığının yanma, batma, kızarıklık ve damarlanma şikayetleriyle kendini belli ettiği bilgisini veren Op. Dr. Sedat Selim, “İlaç tedavisi ile yalnızca kızarıklık miktarı azalıyor. Asıl tedavi cerrahi müdahale ile oluyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi'nde doku transfer tekniği ile başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Dikiş yerine doku yapıştırıcısı kullandığımız için ameliyattan sonra batma yanma hissi de azalıyor. Klasik ameliyatlarda hastalığın tekrarlama olasılığı % 50'yi bulurken, bizim uyguladığımız teknikle bu oran % 1'ler seviyesine iniyor. Operasyon 15-20 dakika sürüyor. Hasta ertesi gün normal yaşantısına dönebiliyor. Bu hastalıktan korunmak için güneş gözlüğü ve göz yaşı damlalarını kullanmak faydalı oluyor” diye konuştu.