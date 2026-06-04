Gizli Tehlike Ellerimizde: Doğru Yıkanmayan Eller Ömrü Kısaltıyor!

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Acıbadem Kayseri Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Ersoy, günlük hayatta en çok kullandığımız organımız olan ellerin, hastalıkların yayılmasında birer aracıya dönüştüğü uyarısında bulundu. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte sosyal alanlarda vakit geçirme oranının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ersoy, el hijyeninin yetersiz olduğu durumlarda ciddi salgınların kapıda olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Yasemin Ersoy

DİZANTERİ VE TİFO TEHDİDİ

Ellerimizin gün içinde toprakla, hayvanlarla, paralarla ve kirli yüzeylerle sürekli temas halinde olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ersoy, el yoluyla bulaşan hastalıkları şöyle sıraladı:

Gastroenterit ve ishal: Yaz aylarında dışarıda vakit geçirme sıklığının artmasıyla dizanteri ve gıda zehirlenmesi vakalarında ciddi artış yaşanıyor.

Yaz aylarında dışarıda vakit geçirme sıklığının artmasıyla dizanteri ve gıda zehirlenmesi vakalarında ciddi artış yaşanıyor. Sistemik ve solunum yolu enfeksiyonları: Tifo, grip ve birçok üst solunum yolu enfeksiyonu, kirli ellerin ağza, burna ve göze sürülmesiyle vücuda yayılıyor.

Prof. Dr. Ersoy, tuvalet sonrasında, yemek hazırlamadan ve yemeden önce, dışarıdan eve girildiğinde, hayvan veya toprakla temasın ardından ellerin mutlaka su ve sabunla yıkanması gerektiğinin altını çizdi.

'MUSLUĞU ELİNİZLE DEĞİL, KAĞIT HAVLUYLA KAPATIN'

El yıkamada sadece suyun altına tutmanın yeterli olmadığını, sürenin ve tekniğin hayati önem taşıdığını belirten Ersoy, şu kurallara dikkat çekti:

Sıvı sabun ile eller en az 20 ila 30 saniye boyunca ovalanmalı.

Baş parmaklar, parmak araları ve parmak uçları sabunla tamamen kaplanmalı.

Alışveriş merkezi veya lokanta gibi toplu alanlarda eller yıkandıktan sonra temiz ellerle musluğa dokunulmamalı. Kurulama yapılan kağıt havlu yardımıyla musluk kapatılmalı.

Hijyen kültürünün gelişmesinin insanlık tarihinde yaşam süresini doğrudan uzattığını hatırlatan Prof. Dr. Ersoy, basit bir el yıkama alışkanlığının hayat kurtarabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA