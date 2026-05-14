Gençlikte Dost, Yaşlılıkta Düşman: Prostatta '40 Yaş' Uyarısı

Erkek üreme sisteminin en kritik organlarından biri olan prostat, ilerleyen yaşla birlikte ciddi bir sağlık tehdidi haline gelebiliyor.

Medical Park TEM Hastanesi'nden Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kaplan, prostatın gençlik yıllarında hayatın başlamasına sessizce yardım ettiğini ancak yaşlandıkça anatomik konumu sebebiyle hayat kalitesini düşürdüğünü açıkladı. Mesaneden çıkan idrar kanalının prostatın içinden geçtiğini hatırlatan Kaplan, bu yapının yaşla birlikte değişen rollerini ve risklerini anlattı.

GENÇLİKTE ÜREMENİN ŞİFRESİ

Prostatın genç yaşlarda erkek üreme sağlığında hayati bir rol üstlendiğini belirten Prof. Dr. Mustafa Kaplan, organın bilinmeyen işlevlerini şöyle sıraladı:

Sperm Koruyucu: Salgıladığı özel sıvı sayesinde sperm hücrelerinin hareketini kolaylaştırır ve sperm DNA’sını hasarlardan korur.

Sıvı Akışkanlığı: Prostatın ürettiği PSA (Prostat Spesifik Antijen) proteini, meniyi akışkan hale getirerek spermlerin yumurtaya daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Prof. Dr. Mustafa Kaplan

40 YAŞINDAN SONRA TABLO TERSİNE DÖNÜYOR

Gençlikte menide bulunması gereken PSA proteininin, prostat hücre yapısının bozulmasıyla birlikte kana karışmaya başladığını ifade eden Prof. Dr. Kaplan, 40’lı yaşlardan sonra "Benign Prostat Hiperplazisi" (İyi huylu prostat büyümesi) sürecinin başladığına dikkat çekti.

Büyüyen prostat dokusu idrar kanalını daraltarak, idrar akımında zayıflama, sık idrara çıkma ve gece uykudan uyandıran idrar hissi gibi ilk belirtileri ortaya çıkarıyor.

BÖBREK YETMEZLİĞİNE KADAR İLERLEYEBİLİR

Prostat büyümesinin sadece bir konfor sorunu olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Kaplan, ihmal edilen vakaların geri dönülmez hasarlar bırakabileceğini söyledi. Zamanla mesanenin tam boşalamamasına neden olan bu hastalık, ileri aşamalarda mesane fonksiyonlarını tamamen bozarak kronik böbrek yetmezliği gibi ölümcül tablolara zemin hazırlıyor.

Kana geçen PSA değerinin aynı zamanda erkeklerde en sık görülen prostat kanserinin de en önemli habercisi olduğu belirtildi.

50 YAŞ ÜSTÜ HER ERKEĞE YILDA BİR ŞARTI

Vücudun verdiği küçük sinyallerin veya kan değerindeki değişikliklerin ciddiye alınması gerektiğini hatırlatan Prof. Dr. Kaplan, erken tanının hayat kurtardığını ifade etti. Üroloji uzmanı, hiçbir şikayeti veya belirtisi olmasa dahi 50 yaşını geçmiş tüm erkeklerin yılda bir kez mutlaka uzman bir üroloğa başvurarak prostat kontrolü yaptırması gerektiği çağrısıyla sözlerini tamamladı.

Kaynak: DHA