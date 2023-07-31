Uzman isim uyardı: Geceleri sık sık tuvalete çıkıyorsanız dikkat!

Bazı faktörler prostatın büyümesine neden olur

Erkek vücudunda bir salgı bezi olan prostat, idrar torbasının (mesane) hemen altında yer alan ceviz büyüklüğünde bir organdır. Asıl görevi meniyi oluşturan sıvının bir bölümünü salgılamak olan prostatta, bazen iyi huylu prostat büyümesi görülebilmektedir. İyi huylu prostat büyümesi ise prostatın içerisindeki dokuların bir takım tetikleyici faktörlerle birlikte zaman içerisinde genişlemesidir.

İleri yaş en önemli neden



Yaş ilerlemesinin yanı sıra erkeklik hormonu olan testesteron başta olmak üzere birçok hormonal etkileşim iyi huylu prostat büyümesine neden olmaktadır. Özellikle 50 yaşından sonra görülmeye başlanan iyi huylu prostat büyümesi, 80 yaşından sonra erkeklerin yüzde 90’ında izlenmektedir.