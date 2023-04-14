Evlenen çiftler neden hızla kilo alıyor?

Evlilik tarihi yaklaştığında hem gelin hem de damat, bu özel günde güzel görünmek için diyete başlar, egzersiz yapar. Peki, o gün gelip geçtikten sonra ne olur? Çalışmalara göre kadınlar evliliklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olup birlikte yaşayan kadınlar 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayanlar ise en fazla 6 kilo alıyor. Erkekler de kilo alıyor, ancak araştırmalar evli erkekler ile sevgilileriyle aynı evde yaşayanlar arasında pek fark olmadığını gösteriyor. Birlikte yaşayan insanlar obez olmaya daha yatkın.