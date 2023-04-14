Evlenen çiftler neden hızla kilo alıyor?
Yeni evli çiftler neden hızla kilo alıyor? Araştırmalara göre bunun nedenlerinden biri yeni evli çiftlerin daha çok dışarı çıkması ve sağlıksız beslenmesi.
Evlilik tarihi yaklaştığında hem gelin hem de damat, bu özel günde güzel görünmek için diyete başlar, egzersiz yapar. Peki, o gün gelip geçtikten sonra ne olur? Çalışmalara göre kadınlar evliliklerinin ilk 5 yılında 10 kiloya kadar alma eğiliminde. İlişkisi olup birlikte yaşayan kadınlar 8, sevgilisi olup ayrı evlerde yaşayanlar ise en fazla 6 kilo alıyor. Erkekler de kilo alıyor, ancak araştırmalar evli erkekler ile sevgilileriyle aynı evde yaşayanlar arasında pek fark olmadığını gösteriyor. Birlikte yaşayan insanlar obez olmaya daha yatkın.
Bilim insanları bu durumun sebebini oldukça basit bir şekilde açıklıyor. İlişkilerinden memnun olan insanların kilo almasının sebebi aslında potansiyel eşlerin kendilerini daha fazla beğenmesine gerek olmaması!
Hiç evlenmemiş insanların vücut kitle endeksi evli çiftlere göre daha düşük. Peki, bu nasıl oluyor?: Evli insanlar genellikle beslenmesine ve egzersize daha az dikkat ediyor. Ayrıca evli erkekler, bekarlardan çok daha az spor yapıyor.
Mutlu bir ilişki içindeyseniz hem kendi sağlığınıza hem de eşinizinkine dikkat etmelisiniz. İşte hem sağlığınızı hem de ilişkinizi güçlendirecek bazı ipuçları: