Ertesi gün hapı kullanımı, lise çağına kadar düştü

Türkiye'de ertesi gün hapı kullanımının, lise çağındaki 15-18 yaş aralığındaki gençlere kadar düşerek, rutinleştiği belirtildi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, aktif cinsel yaşamı başlayan gençlerin, ertesi gün hapı ile korunma yöntemine sıklıkla başvurduğunu ifade etti.

"AİLE İÇİNDE KONUŞULMADIĞI İÇİN..."

Diken'den Mesude Demir'e konuşan Bahat, Ertesi gün hapı kullanımının lise çağındaki gençlere (15-18 yaş) kadar düştüğüne dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Kullanımı bir başka boyuta gitti. Haftada iki-üç kez kullanan gençler var. Bazı verilere göre kullanımı yüzde 300 arttı. Doğum kontrol hapı kullansalar aileler görecek. Aileler adet düzensizliğini tedavi için verdiğimizde dahi ‘çocuğumun çantasında doğum kontrol hapı olamaz’ diyerek reddediyor.

Gençler her şeyi sosyal medyadan öğrendikleri, konuyla ilgili bir hekime götürülmedikleri, aile içinde konuşulmadığı için de doğum kontrol hapının zararlı olduğunu düşünüyor. ‘Ertesi günü hapını kullanırım, hem gebelikten korunurum hem de kimseye bir açıklama yapmam, hiçbir zararı yok’ diye düşünüyorlar maalesef. Halbuki her seferinde bir ilaçla 30 doğum kontrol hapı içiyorlar.”

"HORMANAL DALGALANMALARLA İPİN UCU KAÇIYOR"

Ertesi gün hapının, ciddi derecede adet düzensizliklerine yol açtığına dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

“Bu kadar sık alındığında hormonal dalgalanmalarla ipin ucu kaçıyor, düzeltemiyoruz. İki ay önce Hacettepe Üniversitesi, ondan önce ODTÜ’deydim, orada genç kızların bana söylediği, ‘Doğum kontrol hapının zararlı olduğu söyleniyor. Ama ertesi gün hapıyla ilgili hiç böyle bir bilgi yok.‘ Bu yanlış bir bilgi"

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