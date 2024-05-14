Ertesi gün hapı kullanımı, lise çağına kadar düştü

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, Türkiye'de ertesi gün hapı kullanımının lise çağına kadar düştüğünü ifade etti.

Ertesi gün hapı kullanımı, lise çağına kadar düştü

Türkiye'de ertesi gün hapı kullanımının, lise çağındaki 15-18 yaş aralığındaki gençlere kadar düşerek, rutinleştiği belirtildi.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Pınar Yalçın Bahat, aktif cinsel yaşamı başlayan gençlerin, ertesi gün hapı ile korunma yöntemine sıklıkla başvurduğunu ifade etti.

"AİLE İÇİNDE KONUŞULMADIĞI İÇİN..."

Diken'den Mesude Demir'e konuşan Bahat, Ertesi gün hapı kullanımının lise çağındaki gençlere (15-18 yaş) kadar düştüğüne dikkat çekerek şöyle devam etti:

“Kullanımı bir başka boyuta gitti. Haftada iki-üç kez kullanan gençler var. Bazı verilere göre kullanımı yüzde 300 arttı. Doğum kontrol hapı kullansalar aileler görecek. Aileler adet düzensizliğini tedavi için verdiğimizde dahi ‘çocuğumun çantasında doğum kontrol hapı olamaz’ diyerek reddediyor.

Gençler her şeyi sosyal medyadan öğrendikleri, konuyla ilgili bir hekime götürülmedikleri, aile içinde konuşulmadığı için de doğum kontrol hapının zararlı olduğunu düşünüyor. ‘Ertesi günü hapını kullanırım, hem gebelikten korunurum hem de kimseye bir açıklama yapmam, hiçbir zararı yok’ diye düşünüyorlar maalesef. Halbuki her seferinde bir ilaçla 30 doğum kontrol hapı içiyorlar.”

"HORMANAL DALGALANMALARLA İPİN UCU KAÇIYOR"

Ertesi gün hapının, ciddi derecede adet düzensizliklerine yol açtığına dikkat çekerek şu sözleri kaydetti:

“Bu kadar sık alındığında hormonal dalgalanmalarla ipin ucu kaçıyor, düzeltemiyoruz. İki ay önce Hacettepe Üniversitesi, ondan önce ODTÜ’deydim, orada genç kızların bana söylediği, ‘Doğum kontrol hapının zararlı olduğu söyleniyor. Ama ertesi gün hapıyla ilgili hiç böyle bir bilgi yok.‘ Bu yanlış bir bilgi"

.

Etiketler
Sağlık
Geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Bahar dizisinden bir kötü haber daha Geçtiğimiz hafta ekrana gelmemişti. Bahar dizisinden bir kötü haber daha
Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu Kızıl Goncalar'da flaş 2 ayrılık birden! Diziye veda edecekleri duyuruldu
Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay: "Sağlıkta tasarruf olmaz" Osmaniye Eczacı Odası Başkanı Hatice Öktenay: "Sağlıkta tasarruf olmaz"
Sigara İçenlere Mucize Şifa! Kilosu 40 TL! Sigara İçenlere Mucize Şifa! Kilosu 40 TL!
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez mazbatasını aldı Yargıtay Başkanı mazbatasını aldı
Ayten Gökçer hayatını kaybetti Ayten Gökçer hayatını kaybetti
Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı: Bağı var mı, yok mu; kendi sesinden dinleyelim! Ayşe Ateş, tutuklu sanık Emre Yüksel'in videosunu paylaştı
Kulis: Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor? "Herkes eteğindeki taşları dökecek" Soylu'nun sözleri ne anlama geliyor?
Mehmet Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti: Kimler görevden alınacak? Şimşek kararını verdi, kamu bankalarında atamalar netleşti