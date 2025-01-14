Elleri Ayakları Buz Kesenleri Bekleyen Büyük Tehlike, Herkes Soğuk Sanıyor ama Sebebi Bu Hastalık Olabilir

Soğuk havanın etkisini artırdığı kış aylarında el ve ayak üşümelerinin sebebi her ne kadar soğuk hava olarak görünse de bu belirtilerin Raynaud hastalığının da belirtileri olduğu ortaya çıktı. Herkes soğuk hava nedeniyle üşüdüğünü düşünürken, Raynaud hastalığı da olabileceği vurgulandı.

Uzm. Dr. Selin Turan, sürekli üşüyen el ve ayaklarda renk değişikliğinin görülmesinin Raynaud hastalığının habercisi olabileceğini söyledi.

“PARMAKLAR, BURUN, DUDAK, KULAKTA ORTAYA ÇIKAR”

Bu hastalığa en çok kadınlarda rastlandığını söyleyen Uzm. Dr. Selin Turan, şöyle uyardı: Raynaud hastalığı, soğuk hava ya da düşük ısıya maruz kalma, günlük yaşamda yoğun stres yaşama gibi durumlarda, vücudun özellikle uç noktaları olarak sayılabilen parmaklar, burun, dudak, kulak gibi organlara geçici olarak kan akımının kısıtlanması sonucu ortaya çıkan bir dolaşım bozukluğudur.

“NORMALE GÖRE FAZLA BÜZÜŞÜR”

Hastalığın kan damarlarının soğuk ya da stres gibi tetikleyicilere karşı anormal şekilde daralması sonuç meydana geldiğini belirten Turan şöyle konuştu: Bu bölgesel soğukluk, renk değişiklikleri (beyaz, mavi, kırmızı) ve bazen ağrıya yol açabilir. Bu tür değişimlerde vücutta yer alan atardamarlar normale göre fazla büzüşür. Şartlar normale döndüğünde ise belirtilerde gerileme olur.

Kaynak: Haber Merkezi