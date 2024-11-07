Elektronik Sigaralarda Bu Aromaya Dikkat! Bağışıklık Hücrelerini Felç Ediyor

McGill Üniversitesi'nden yardımcı doçent Ajitha Thanabalasuriar'ın öncülüğünde yapılan bir araştırma, meyve aromalı elektronik sigaraların akciğerlerin doğal savunma mekanizmalarını zayıflattığını ortaya koydu. Araştırma, bu tür aromaların akciğer hücrelerinin mikroplara karşı savunma yollarını engellediğini ve bağışıklık hücrelerinin işlevlerini olumsuz etkilediğini gösteriyor.

EN TEHLİKELİSİ BÖĞÜRTLEN AROMASI

TRT Haber'in aktardığı bilgilere göre, fareler üzerinde yapılan deneylerde, böğürtlen aromalı buharın akciğerlerdeki alveoler makrofajları (bağışıklık hücreleri) felç ettiği gözlemlendi. Bu durum, farelerin bakterilere karşı savunmasız hale gelmesine ve hayatta kalma oranlarının düşmesine neden oldu.

Yardımcı doçent Thanabalasuriar, bu sonuçların, özellikle gençlere yönelik pazarlanan meyve aromalı elektronik sigara ürünleri için önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti. Araştırma, gençler arasında yaygınlaşan bu ürünlerin sağlık risklerine dikkat çekerek, aromaların zarar verici etkilerinin daha geniş çapta araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: TRT Haber