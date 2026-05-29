DSÖ’den Çarpıcı Tütün Raporu: Her Yıl 7 Milyon Kullanıcı Ölüyor

Dünya Sağlık Örgütü, tütün kullanımının her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne yol açtığını açıkladı. Kurum, özellikle gençler arasında hızla yayılan elektronik sigara ve nikotin poşetleri için hükümetlere acil önlem çağrısı yaptı.

Son Güncelleme:
DSÖ’den Çarpıcı Tütün Raporu: Her Yıl 7 Milyon Kullanıcı Ölüyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), '31 Mayıs Dünya Tütünsüzlük Günü' dolayısıyla yeni rapor yayımladı.

"Dünya genelinde 13-15 yaş aralığındaki en az 40 milyon çocuk, tütün ürünleri kullanıyor. Gençlerin elektronik sigara ve nikotin poşeti kullanımı artmaya devam ediyor" ifadelerinin kullanıldığı raporda, dünya genelindeki hükümetlere 'yeni nesli tütün ve nikotin ürünlerine bağımlı olmaktan koruma' çağrısı yapıldı.

'SON DERECE BAĞIMLILIK YAPICI'

Tütün ve nikotin şirketlerinin, özellikle ergenler ve genç yetişkinler için ürünlerini daha çekici, kullanımı daha kolay ve bırakılması daha zor hale getirmek üzere kasıtlı olarak tasarladıklarına işaret edilen raporda, nikotinin beyinleri hala gelişmekte olan çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için son derece bağımlılık yapıcı ve zararlı olduğu vurgulandı.

ÖNERİLER SIRALANDI

Raporda, "Hükümetler, aromalı ürünleri yasaklayarak, reklam, tanıtım ve sponsorluk faaliyetlerini engelleyerek, kapalı kamusal alanları tamamen sigara ve elektronik sigaradan arındırarak ve denetimi artırarak insanları koruyabilir" değerlendirmesi yapıldı.

Kısa süre önce piyasadaki en hızlı büyüyen nikotin ürünlerinden biri olan nikotin poşetlerine ilişkin sosyal medya fenomenlerinin de desteğiyle yoğun bir tanıtım kampanyası yapıldığına işaret edilen raporda, DSÖ'nün nikotin poşetlerine ilişkin raporunun, dünya genelinde hızla artan satışlara rağmen yaklaşık 160 ülkede nikotin poşetleri için özel bir düzenleme bulunmadığını ve milyonlarca insanın korunmasız kaldığını ortaya koyduğu hatırlatıldı.

'HER YIL 7 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ ÖLÜYOR'

Raporda, "Tütün kullanımı, her yıl 7 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oluyor, küresel olarak önlenebilir ölümlerin önde gelen nedenlerinden biri olmaya devam ediyor. (Tütün kullanımı) Kardiyovasküler hastalıklar, solunum yolu hastalıkları ve 20'den fazla farklı kanser türü veya alt türüyle bağlantılı" ifadeleri kullanıldı.

Dünyada 1 milyardan fazla tütün, elektronik sigara ve nikotin poşeti kullanıcısı olduğu belirtilen raporda, bu kişilere bağımlılıktan kurtulmak adına çağrı yapıldı. Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Sağlık Belirleyicileri, Tanıtım ve Önleme Departmanı Direktörü Dr. Etienne Krug, tütünün milyonlarca insanı öldürmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Krug, "Büyük tütün şirketleri, iş modellerini yeniden şekillendiriyor, ölümcül sigaralardan kar sağlamaya devam ederken, bir yandan da yeni nesli bağımlı hale getirmeyi amaçlayan aromalı elektronik sigaraları, nikotin poşetlerini ve diğer nikotin ürünlerini agresif şekilde pazarlıyorlar." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Tütün
Son Güncelleme:
Benlerinizi Sakın Yakmayın! Dermatologdan Hayati Deri Kanseri Uyarısı Benlerinizi Sakın Yakmayın!
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Dünyayı Ebola Salgını Paniği Sardı! Ölü Sayısı 200'ü Aştı, ABD Dahil Çok Sayıda Ülkeden Üst Üste Yasaklar Dünyayı Ebola Salgını Paniği Sardı! Ölü Sayısı 200'ü Aştı, Çok Sayıda Ülkeden Üst Üste Yasaklar
ÇOK OKUNANLAR
Gürsel Tekin Duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı Açıklayacağı Tarih Belli Oldu Gürsel Tekin Duyurdu: Kılıçdaroğlu'nun MYK'yı Açıklayacağı Tarih Belli Oldu
Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı
İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu
Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek
Marmaris'te Tur Teknesi Battı: Gemide 110 Kişi Vardı Marmaris'te Tur Teknesi Battı