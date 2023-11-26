Diyet yapanların vazgeçilmezi keten tohumundaki tehlike!

Özellikle diyet yapanların tercih ettiği, yoğurttan smoothiye kadar diyet kürlerinde kullanılan bitkiler arasında ilk sıralarda yer alan keten tohumunun yanlış kullanılması durumunda ciddi sağlık sorunları yaratacağı uyarısı geldi.

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Diyet yapanların vazgeçilmezi keten tohumundaki tehlike!

Özellikle diyet yapanların tercih ettiği, yoğurttan smoothiye kadar diyet kürlerinde kullanılan bitkiler arasında ilk sıralarda yer alan keten tohumunun yanlış kullanılması durumunda ciddi sağlık sorunları yaratacağı uyarısı geldi.

Fitoterapist Doktor Hakan Özkul, dikkatle tüketilmesi gereken bitkilerin arasında keten tohumunun da bulunduğunu söyleyerek, "Bağışıklığı güçlendiren, kan şekerini dengeleyen keten tohumunun faydaları saymakla bitmiyor. Kötü kolesterolü düşürürken diyabet kontrolü sağlıyor ve antioksidan ihtiyacını karşılıyor.Ancak bazı hastalıklar var ki, keten tohumu tüketilmesi o hastalığı iki kat tehlikeli hale getirebiliyor. Özellikle östrojen pozitif meme kanseri hastalarında kullanılmasını tavsiye etmiyoruz" dedi.

Özkul, özetle şunları kaydetti:

"SİNDİRİMİ DE DÜZENLER ŞEKERİ DE"

Bu tohum doğru kullanıldığında gerçek anlamda tam bir şifa kaynağı. Omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Sindirim sistemini düzenlemeye, kan şekeri seviyelerini dengelemeye, kolesterol düzeylerini kontrol etmeye ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur.

"DİKKATLİ TÜKETİLMESİ GEREKİYOR"

Keten tohumu obezite sorunuyla ya da kilolarıyla başı dertte olanların ilk tercih ettiği bitkilerin başında geliyor ancak doktor kontrolünde kullanılması gerekiyor. Yani aktara gidip,alıp size uyarıda bulunmadan kullanmanız size yarar değil ciddi zarar da verebilir.

"MEME KANSERİNDE TAVSİYE ETMİYORUZ"

Özellikle östrojen pozitif meme kanseri hastalarında kullanımını önermiyoruz. Keten tohumu ve soya fasulyesinde fitoestrojen yani estrojen benzeri maddeler sebebiyle estrojen pozitif olan meme kanseri hastalarında kullanılmaları sakıncalı olabilir. Bu yüzden bu gibi durumda kullanılmaları önerilmez. Ayrıca kan sulandırıcı kullanan hastaların kan sulandırıcı özelliği olan bitkileri kullanırlarken dikkatli olmaları ve bu konuda doktorlarını bilgilendirmeleri, onların tavsiyelerine uymaları çok önemli.

Kaynak: ANKA

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