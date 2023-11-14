Diyabetli bireyler zatürre açısından risk altında

Dünya çapında yarım milyardan fazla insan diyabetle yaşamakta ve bu sayının önümüzdeki 30 yıl içinde iki kattan fazla artarak 1,3 milyar kişiye ulaşması beklenmektedir. Dünyada her 10 saniyede bir kişi diyabet ya da diyabetin neden olduğu komplikasyonlar nedeni ile yaşamını yitirmektedir.

Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet, insülin hormonunun yeteri kadar üretilememesi ya da üretilen insülinin vücut tarafından yeteri kadar kullanılamaması nedeniyle ortaya çıkan ve hayat boyu devam eden bir sağlık sorunudur. Farklı coğrafi bölgelerde görülme sıklığı değişmekle birlikte 0 yaşından, 90 yaşına kadar her yaş grubunda görülmekte ve cinsiyetten bağımsız olarak ortaya çıkmaktadır. Diyabet yaşam kalitesini düşüren maliyeti yüksek bir hastalıktır.