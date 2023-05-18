Diş fırçasını banyoda tutanlara kötü haber: Gerçekleri öğrendiğinizde mideniz bulanabilir

Çok daha sağlıklı ve hijyenik bir durum için diş fırçanızı diş fırça kabının içerisinde muhafaza etmeniz çok daha sağlıklı bir yöntem olacaktır. Aynı zamanda tuvalet sifonunu çekerken klozet kapağının kapalı olduğundan emin olmak da son derece önemli olan hususlar arasında yer alıyor.