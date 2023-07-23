Dikkat! Enerji içecekleri kalbimize zarar veriyor!
İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin, enerji içeceklerinin zararlarını açıkladı.
“Abartılı tüketildiğinde çok sayıda zararı olan enerji içeceklerini zaman zaman içiyoruz. Fakat enerji içeceklerinin fazla tüketilmesi kalp hastalıkları açısından çok riskli... Peki hangi hastalıklara neden olabilir?” İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Süha Çetin önemli açıklamalarda bulundu:
Bu içeceklerin içinde yoğun bir miktarda bulunan kafein vücudumuz için uyarıcı bir özellik taşır ve sempatik sinir sistemi kamçılayarak nabız ve tansiyon yükselmesine neden olur. Enerji içeceklerinin içeriğinde uyarıcı madde olarak sadece yüksek dozda kafein yok. Ayrıca guarana, taurin ve L-karnitin de uyarıcı özellikler taşıyor ve aynı zamanda kafeinin etkisini yoğunlaştırıyor. Bahsedilen içecekler günde 2 veya 3 fincan kahvede tükettiğimiz kafeinin çok daha fazla olan bir miktarını içeriyor. Kafeini yoğun bir biçimde tüketecek olursak nabzı ve tansiyonu yükseltir, korkuları tetikleyebilir ve uzun vadede vücutsal ve ruhsal bir kafein bağımlılığına neden olabilir.
Eğer bu içecekler kısa sürede yoğun bir miktarda tüketilirse, EKG de QT uzaması dediğimiz bir bulguya neden olabilir. Böylece ölümcül ritim bozuklukları meydana gelebilir. Enerji içecekleri aynı zamanda atrial fibrilasyon dediğimiz bir ritim bozukluğunu tetikleyebilir.
İçinde bulunan yüksek yoğunluktaki şeker ve kalori, kalbimize zarar verebilir. Bu içecekler sıklıkla tüketilirse kilo almamıza ve dolayısı ile Obezite ve Tip II Diyabete neden olabilir. Bu belirtilen iki risk faktörünün kalp üzerindeki kötü etkisi tartışılmaz.