Dikkat! Enerji içecekleri kalbimize zarar veriyor!

Bu içeceklerin içinde yoğun bir miktarda bulunan kafein vücudumuz için uyarıcı bir özellik taşır ve sempatik sinir sistemi kamçılayarak nabız ve tansiyon yükselmesine neden olur. Enerji içeceklerinin içeriğinde uyarıcı madde olarak sadece yüksek dozda kafein yok. Ayrıca guarana, taurin ve L-karnitin de uyarıcı özellikler taşıyor ve aynı zamanda kafeinin etkisini yoğunlaştırıyor. Bahsedilen içecekler günde 2 veya 3 fincan kahvede tükettiğimiz kafeinin çok daha fazla olan bir miktarını içeriyor. Kafeini yoğun bir biçimde tüketecek olursak nabzı ve tansiyonu yükseltir, korkuları tetikleyebilir ve uzun vadede vücutsal ve ruhsal bir kafein bağımlılığına neden olabilir.