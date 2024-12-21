Dikkat Çeken Araştırma: Bazı Kişilik Özellikleri Demans Riskini Artırıyor

Bilim insanları, bunama hastalığının gelişme riskini artıran bazı önemli faktörleri belirlediklerini ve bunlardan bazılarının kişilik özellikleriyle ilişkilendirilebileceğini açıkladılar. ABD'li araştırmacılar, 50 yaş ve üzeri 20 binden fazla yetişkin üzerinde yapılan analizlerde, bunama hastalığının gelişme olasılığını etkileyen 12 temel faktör tespit etti. Bu faktörler arasında yaşlanma gibi kaçınılmaz unsurlar da yer alırken, bazı kişilik özelliklerinin de hastalık riskini artırabileceği vurgulandı.

DEMANSI ARTIRAN SAĞLIK SORUNLARI

Araştırmalar, felç geçirme, zayıf fiziksel sağlık, diyabet gibi sağlık sorunlarının yanı sıra, obezite gibi durumların da bunama riskini artırabileceğini ortaya koydu. Bununla birlikte, araştırmacılar, kişilikle ilgili üç önemli faktörün bunama riskiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Bu faktörler arasında kariyer odaklı olmamak, az vicdanlı olmak ve hobilerle ilgilenmemek yer alıyor.

BUNAMA RİSKİ NASIL AZALTILIR?

Bu bulgular, bunama ve risk faktörleri arasında bir ilişki olduğunu gösterse de, uzmanlar bu faktörlerin doğrudan hastalığa yol açmadığını, yalnızca bir bağlantı sunduğunu vurguladı. Bununla birlikte, uzun vadede fiziksel egzersiz yapmak, hobilerle ilgilenmek ve zihinsel aktivitelerde bulunmak gibi yaşam tarzı değişikliklerinin bunama riskini azaltmada faydalı olabileceği ifade edildi.

UZUN VADEDE ETKİLİ

Araştırmacılar, bunama hastalığının erken teşhisi ve riski azaltacak stratejilerin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Örneğin, emeklilik sonrası daha fazla fiziksel aktivite yapmak, hobi edinmek ve zihinsel sağlıkla ilgilenmek, yaşlı bireylerin bilişsel işlevlerini korumalarına yardımcı olabilir. Ancak, yapılan analizde bazı önlemlerin etkilerinin kısa vadede belirgin olmadığı, fakat uzun vadede daha etkili olabileceği gözlemlendi.

KOLESTEROL VE GÖRME KAYBI DEMANSLA BAĞLANTILI

Yeni araştırmalar ayrıca, yüksek kolesterol ve görme kaybı gibi iki yeni risk faktörünün, dünya çapında her on demans vakasından birine neden olduğunu ortaya koydu. Bu bulgular, bilim insanlarının, insanların yaşam tarzlarını düzenleyerek bunama riskini azaltmalarına yardımcı olacak stratejiler geliştirme yönündeki umutlarını artırıyor.