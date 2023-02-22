Deprem korkusu sağlığınızı bozabilir: Vücudun verdiği alarmları görmezden gelmeyin
Aktif fay hatlarıyla art arda gelen depremlerin merkezi olan Türkiye'de sarsıntılar afetzedelerin yanı sıra medya aracılığıyla olaylara tanık olanları da olumsuz etkiliyor. Depremin yarattığı kaygı ve korkular ise psikolojik sorunların yanı sıra fizyolojik etkileri de beraberinde getirebiliyor.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler toplumun neredeyse her kesiminin psikolojisi olumsuz etkiledi. Ailesini, sevdiklerini, arkadaşlarını kaybedenlerin sayısı her geçen gün artarken Türkiye'nin yüzlerce diri fay hattıyla çevrili olması endişeleri artırıyor. Ancak deprem korkusunu içselleştirmek fiziksel hastalıkları da beraberinde getirebiliyor.
Uzman Psikolog Ayşe Burcu Durak, aşırı deprem korkusunun insan sağlığı üzerindeki etkisiyle ilgili bilgi verdi ve uyarılarda bulundu:
DEPREME HABERLER VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIK OLMAK DA KORKU YARATABİLİR
"İnsan tüm yaşamı boyunca bir takım olaylar yaşar, bazı olaylara şahit olur ve bu olaylardan etkilenir. Bunun sonucunda da korku kaygı ve başka bir takım farklı duygular hisseder bunların sonucunda bazı hastalıklar ortaya çıkabilir. Yaşamı boyunca sevilen birinin ölümü, savaşlar, afetler (deprem, yangın, sel), kazalar gibi olumsuz olaylar yaşayabilir. Son dönemde yaşanılan deprem de birçok vatandaşın hayatında olumsuz sonuçlar ortaya çıkardı. Hayatını kaybedenlerin yakınları başka kayıplar verme tedirginliğiyle, deprem bölgesinde yaşamayanlar aynı olumsuz durumlarla karşı karşıya kalma, ailesini ve yakınlarını kaybetme tedirginliğiyle deprem korkusu yaşayabilmektedir. Deprem korkusu iki şekilde görülmektedir; biri depremi doğrudan yaşayan biri olmak, diğeri ise depremi yaşamadan dolaylı olarak haberler veya sosyal medya üzerinden tanık olmaktır. Sürekli tedirgin olmak, kapalı alana girememek (klostrofobi), sıkıntı ve bunalma hissi deprem korkusu nedeniyle yaşanabilmektedir. "
SÜREKLİ STRES DURUMUNDA OLMA PSİKOLOJİSİ FİZYOLOJİK HASTALIKLARA YOL AÇABİLİR
"Deprem korkusu gibi sürekli stres durumunda olma psikolojisi kişide fizyolojik hastalıklara yol açabilmektedir. Vücudun kronik stresle karşı karşıya kalması farklı hastalıklara neden olabilmektedir.
Yaşanan olaylar kişi için stres verici etkiler ortaya çıkarmaktadır. Stres veren olaylara karşı herkesin vereceği tepkiler farklı olmaktadır.
Stres anında vücudumuzun bizleri hayatta tutmak için verdiği temel tepkiye “savaş ya da kaç tepkisi” denir. İnsan böylesi bir evrede alarm aşamasındadır, bu aşama kişiyi tehdit edici durumla karşılaştığında vücudunun vereceği savaş ya da kaç tepkisine hazırlar, eğer stres uzamazsa kişi adaptasyon evresine girer beden uyarılmadan önceki evresine dönmektedir."
BU BELİRTİLERİ ATLAMAYIN
"Eğer stres verici durum uzun süreli ve çözümlenmesi zor ise uzatılmış alarm durumda bir takım fizyolojik psikolojik tepkiler ortaya çıkmaktadır.
Bu tepkiler;
Uyku bozuklukları
Sinirlilik, gerginlik
Motor koordinasyon bozuklukları
Yorgunluk
Çökkünlük"