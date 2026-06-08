Deprem Bölgesinde 'Gizli Tehdit' Evlerde

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nizamettin Kaya, 6 Şubat depremleri sonrası evlerdeki kalın halılarda biriken asbest ve silikat içeren tozların, bahar temizliği sırasında havaya karışarak kronik akciğer ve alerji hastaları için ölümcül riskler barındırdığını açıkladı.

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Deprem Bölgesinde 'Gizli Tehdit' Evlerde
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6 Şubat depremlerinin ardından bölgede devam eden enkaz ve yıkım çalışmaları, çevresel hava kirliliğini evlerin içine kadar taşıdı. Uzmanlar, açık kapı ve pencerelerden giren tehlikeli tozların evlerdeki halılarda depolandığına dikkat çekerek, bahar temizliği döneminde hayati bir sağlık uyarısında bulundu.

KALIN HALILAR TOZ, KÜF VE ASBEST DEPOSU

Kahramanmaraş Sular Akademi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nizamettin Kaya, geleneksel olarak evlerde sıkça kullanılan kalın, yünlü ve organik yapılı halıların sağlık açısından ciddi birer tehdit merkezine dönüştüğünü belirtti.

Bu tarz halıların ev tozu, küf, nem, evcil hayvan tüyleri ve sigara dumanını sünger gibi emdiğini ifade eden Dr. Kaya, özellikle deprem bölgesindeki yıkımlardan yayılan silikat, asbest ve boya kalıntısı gibi kanserojen maddelerin de bu halıların derinliklerinde biriktiğini vurguladı.

Deprem Bölgesinde 'Gizli Tehdit' Evlerde - Resim : 1
Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nizamettin Kaya

'EV İÇİNDE ÇIRPMAYIN'

Halıların temizliği sırasında yaşanan gizli tehlikeye değinen Dr. Kaya, şu kritik uyarılarda bulundu:

"Bahar temizliği sırasında halıların çırpılması veya silinmesiyle birlikte, derinlerde biriken ölümcül tozlar yeniden havaya karışıyor. Bu durum, solunum yolu hastalıklarını şiddetlendiriyor. Halılar kesinlikle ev içerisinde değil, açık alanlarda temizlenmelidir. Temizlik esnasında ortam mutlaka havalandırılmalı, tahriş edici özelliği düşük deterjanlar seçilmelidir. Ayrıca temizlik kimyasalları da hassas bireylerde solunum krizlerine yol açabilmektedir."

O HASTALARIN YATAK ODASINA HALI YASAK

Özellikle astım, KOAH gibi tıkayıcı kronik akciğer hastalığı ve alerjisi olan bireylerin yaşadığı evler için yeni bir düzenleme öneren Dr. Nizamettin Kaya, "Kalın halıların yerine ince, sentetik malzemeden üretilmiş, kolay temizlenebilen ve yıkanabilir halılar tercih edilmeli. Nem oranının yüksek olduğu ve yeterince havalandırılamayan yatak odalarında ise kronik hastalar varsa mümkünse hiç halı kullanılmamalıdır" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

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astım 6 Şubat depremleri
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