Demans Hastaları İçin 'Yenilebilir Su' Üretildi

Araştırmalar, demans ve Alzheimer hastalarının yaşam sürelerinin kısalmasındaki en büyük faktörün yetersiz beslenme ve dehidrasyon olarak gösteriyor. Özellikle hastalığın ileri safhalarında başlayan disfaji (yutma güçlüğü) probleminin bir sonucu olarak katı gıda tüketiminden ve su içmekten kaçınmaya başlayan demans hastaları, bu durumun bir sonucu olarak da çoklu organ yetmezlikleri ile yüz yüze kalabiliyorlar. İngiltere merkezli girişim Pattinson’s Jelly Drops, tam da bu probleme bir çözüm üreterek demans hastalarını keyifle besleyecek lezzetli bir ‘yenilebilir su’ üretiyor.

JELİBONLAR YÜZDE 95 SUDAN OLUŞUYOR

Jelly Drops ürünlerinin en önemli özelliği her bir jelibonun %95’inin sudan oluşuyor olması. Şeker, renklendirici ve gluten içermeyen bu sevimli jelibonlar aynı zamanda demans hastalarının güçlü kalması için gereken vitamin ve elektrolitleri de bünyelerinde barındırıyorlar. Böylece gün içinde su içmekten çekinen ya da bunu yapmayı unutan yaşlılar, ceplerinde dahi taşıyabilecekleri bu eğlenceli atıştırmalık sayesinde dehidrasyon tehlikesinden korunmuş oluyorlar. Jelly Drops özellikle İngiltere’de bulunan yaşlı bakımevleri ve hastanelerde sıklıkla kullanılıyor.