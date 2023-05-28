'Dayak yemiş gibiyim' diyorsanız bu hastalığa dikkat: En çok kadınlarda görülüyor

Hastalığın bir nedeni ve bununla birlikte tam anlamıyla bir tedavisi olmadığının, başka hastalıklarla karıştırıldığının altını çizen Dr. Ünlüer “Kas romatizması deniliyor ama romatizmal bir hastalık değil, iltihaplı bir hastalık da değil. Nedeni hala tam olarak bilinmiyor. Ancak müthiş bir ağrıyla kendini hissettiriyor.