'Dayak yemiş gibiyim' diyorsanız bu hastalığa dikkat: En çok kadınlarda görülüyor
Sabahları çok yorgun mu hissediyorsunuz? "Dayak yemiş gibiyim, halim yok" diyorsanız, bu hastalığa dikkat. Çok çalışan kadınlarda daha fazla görülüyor.
Çevrenizdekiler size "Hastalık hastası" mı diyor. Bunun gerçekten de bir hastalık olduğunu biliyor muydunuz? En çok kadınlarda görülüyor. Romatoloji Uzmanı Dr. Ayda Ünlüer, çevrelerinde “hastalık hastası” olarak görülen bu kişilerde tarif edilen, tüm vücutta ağrı ve yorgunluğa, keyifsizliğe yol açan “fibromiyalji” hastalığıyla ilgili önemli bilgiler verdi.
"DAYAK YEMİŞ GİBİYİM" DİYORSANIZ DİKKAT
CNN Türk'ün haberine göre Fibromiyaljinin romatizmal veya iltihaplı bir hastalık olmadığına değinen Dr. Ünlüer, hastalığın uyku düzeninde problemlere ve bilişsel işlev sorunlarına yol açan kronik, yani süreğen olduğunu ifade etti.
Hastalığın bir nedeni ve bununla birlikte tam anlamıyla bir tedavisi olmadığının, başka hastalıklarla karıştırıldığının altını çizen Dr. Ünlüer “Kas romatizması deniliyor ama romatizmal bir hastalık değil, iltihaplı bir hastalık da değil. Nedeni hala tam olarak bilinmiyor. Ancak müthiş bir ağrıyla kendini hissettiriyor.
Örneğin ağır romatizma hastaları bile yaygın vücut ağrısından şikayet etmezken fibromiyalji hastaları her yerlerinin ağrıdığından yakınıyorlar. Genellikle doktora anlatırken ‘Dayak yemiş gibiyim. Her yerim ağrıyor’ diye anlatıyorlar. Hatta bu nedenle pek çok farklı kliniğe başvuruyorlar, yani doktor doktor dolaşıyorlar” dedi.