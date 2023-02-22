Çocukların sorularından kaçınmayın: İşte afet sonrası çocukları travmadan korumanın yolları

Uzman Klinik Psikolog Özkaya sözlerini şöyle sürdürüyor:

"Ani olması nedeniyle vücutta şok etkisi oluşturur. Fakat bildiğimiz üzere çocukların psikolojisini yetişkinlere göre daha fazla olumsuz etkiliyor. Çocukların kafalarında depremle ilgili birçok soru işareti oluyor. Bunlardan bazıları ailelerine sormaktan çekiniyor. Bazıları ise televizyon ekranlarından ve sosyal medyadan bu belirsizlikleri gidermeye çalışıyor. Fakat hepimizin bildiği üzere ekranda ve sosyal medyada doğru olduğu kadar yanlış bilgilerde yer alıyor. Çocukların bu tarz yanlış bilgileri öğrenmemeleri ve psikolojilerinin etkilenmemesi için ailelerin dikkatli olması lazım”