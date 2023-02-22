Çocukların sorularından kaçınmayın: İşte afet sonrası çocukları travmadan korumanın yolları
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler nedeniyle yaşanan afet Türkiye'yi derinden etkiledi. Toplumun hemen hemen her kesiminde travmatik etki yaratan olaylar dikkat edilmediğinde küçüklerde anksiyete bozukluğu başta olmak üzere psikolojik sorunlara yol açıyor.
Uzman Klinik Psikoloğu Begüm Özkaya, Kahramanmaraş merkezli depremler ile birlikte yaşanan felaketin çocuklara etkileri üzerinde uyarılarda bulundu. Uzman Psikolog Özkaya, televizyon ekranlarında ve sosyal medyada doğru olduğu kadar yanlış bilgilerinde yer aldığını hatırlatarak doğal afetlerin çocuk, yetişkin, yaşlı fark etmeksizin insanların yaşamını olumsuz etkilediğine dikkat çekiyor.
Uzman Klinik Psikolog Özkaya sözlerini şöyle sürdürüyor:
"Ani olması nedeniyle vücutta şok etkisi oluşturur. Fakat bildiğimiz üzere çocukların psikolojisini yetişkinlere göre daha fazla olumsuz etkiliyor. Çocukların kafalarında depremle ilgili birçok soru işareti oluyor. Bunlardan bazıları ailelerine sormaktan çekiniyor. Bazıları ise televizyon ekranlarından ve sosyal medyadan bu belirsizlikleri gidermeye çalışıyor. Fakat hepimizin bildiği üzere ekranda ve sosyal medyada doğru olduğu kadar yanlış bilgilerde yer alıyor. Çocukların bu tarz yanlış bilgileri öğrenmemeleri ve psikolojilerinin etkilenmemesi için ailelerin dikkatli olması lazım”
Özkaya yaşanan olaylar sonucunda çocuklarda çeşitli psikolojik rahatsızlıklar meydana geldiğini belirterek şu uyarılarda bulundu:
"Bunlardan bazıları, anksiyete bozukluğu, yeme-içme düzensizliği, uyku düzensizliği, alt ıslatma, tırnak yeme gibi psikolojik sıkıntılar belirliyor. O yüzden ailelere önerim çocuklarla iletişim halinde olun, sordukları soruları yaşlarına uygun bir şekilde cevaplamaktan kaçınmayın."
"Çocuklar en doğru bilgiyi ailelerinden alır. Hem bilgi kirliliğini önlemek hem de psikolojik sıkıntılar ve problemler olmaması adına çocukları ekrandan ve sosyal medyadan uzak tutmak gerekiyor."