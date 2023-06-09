Çocukları bekleyen yeni tehlike: Gerçek hayatta yaşanan duygusal boşluk sanal aileyi etkileyici kılıyor

"GİTTİKÇE SANALLAŞIYORUZ"

Gittikçe sanallaştıklarını aktaran Uzm. Dr. Asafov, "Her şeyin sanalı olduğu gibi çocuğun, annenin ve babanın da sanalları olmaya başladı. 21’inci yüzyılda artık gittikçe kendisine yabancılaşan insanlar var. Hekimler olarak biz çocukların bilgisayar ve tablet gibi teknolojik ürünlerde çok fazla vakit geçirmesini istemiyoruz. Oradan hayırlı bir şey öğrense dahi ekran, çocukların beyinlerini olumsuz etkilemektedir. Maalesef söylediklerimiz çok hafif kalıyor. Aileler şu anda çocuklarını bilgisayar, cep telefonu ve tabletlerin ekranlarına maruz bırakıyor. Şimdi sanal anne ve babalık dediğimiz olay aslında buzdağının görünen kısmı. Aslında sanal sevgili, sanal ilişkiler de maalesef günümüzde mevcut. Bu daha çok online oyunlarda ve simülasyon oyunlarında olan bir durum. Çok komik gelse de duygusal olarak gerçekçi hissettiriyor. Bir çocuk veya yetişkin orada oyun oynadığı zaman oyun esnasında onların ilişkileri bir arkadaş gibi de sürebilir fakat duygusal açıdan gerçekçi hissettiriyor. Gerçek hayatta duygusal açıdan yetersizliği olan çocuklar boş kalan taraflarını bu oyunla doldurmuş oluyor. Aslında çocukları bu oyuna, bu bağımlılığa sürükleyen de tam olarak budur. Bunu anlamadan sadece çocukları oyundan engelleyelim dediğimiz zaman çözüm üretmiş olmayız. Bu oyunların böyle bir açıdan gerçekçi hissettirmesi çocuklarda çok güçlü bağımlılık yapıyor, soruna biraz da bu kısımdan bakmak lazım. Sanal anne ve babalar çocukları belki kendi anne ve babalarına karşı kışkırtıyor olabilir ama çocuklar sanal anne ve babasında hissettikleri duygusal desteği daha çok etkileyici buluyorlar. Yani anne ve babadan alamadığı duygusal desteği sanal anne ve babalarda daha etkileyici buluyor. Bu sayede kendilerini terk edilmiş değil, değerli birey gibi hissediyorlar. Bu yüzden sanal anne babaların sözleri çok daha kıymetli olmaktadır. Soruna sistematik yaklaşım gerekli, böyle bir durumla karşılaştığımız zaman ebeveynleri yetersiz hissettirmekten kaçınmak lazım. Öncelikle aileyi beraber dinlemek lazım. Ebeveynlerin maddi zorlukları olabilir, çocuklarıyla ilgilenemeyebilir buradan anne ve babanın çocuğunu sevmiyor algısını çıkarmak doğru değil. Hepimiz insanız sonuçta. Kopan o bağın bu taraftan dolduruluyor olması bizim için sorun" şeklinde konuştu.