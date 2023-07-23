Çocukları aşırı sıcaklardan korumanın yolları
Türkiye, aşırı sıcakların etkisi altındayken; Uz. Dr. Utkucan Uçkun, çocukların güneşin zararlı etkilerinden nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi verdi.
Hava sıcaklıkları son günlerde giderek artıyor ve güneşin olumsuz etkilerine karşı korunmak önem taşıyor. Çocuklar ve bebekler güneşin zararlı ışınlarına karşı çok daha hassas oldukları için ciltlerini dikkatli bir şekilde korumak gerekiyor. Ülkemizin yer aldığı iklim kuşağı ve günden güne artan küresel ısınma etkileri de ebeveynlerin çocuklarını güneşin olumsuz etkilerine karşı her mevsim korumaları gerektiğini gösteriyor. Uz. Dr. Utkucan Uçkun, çocukların güneşin zararlı etkilerinden nasıl korunması gerektiği hakkında bilgi verdi.
Güneş hasarı cilt kanseri nedeni arasında yer alıyor
Güneş, iki tür ultraviyole (UV) ışını yayar. Bunların yaklaşık %95'ini oluşturan UVA ışınları cilde derinden nüfuz ederek erken yaşlanmaya neden olur. Arta kalan %5'ini oluşturan UVB ışınları ise cildin en dış tabakalarını etkileyerek güneş yanığına neden olur. UV maruziyetinden kaynaklanan cilt hasarı, tehlikeli bir cilt kanseri türü olan ‘Melanom’ nedenidir. Melanom gelişiminde, güneşe ne kadar sıklıkta maruz kaldığımız ve hasarın ne kadar uzun süredir var olduğu önemlidir. Cilt kanserleri önceleri daha çok ileri yaşlarda görülürken, günümüzde daha genç yaşlarda da yaygın olarak görülebilmektedir.
Çocuklarınızı güneşteyken güvende tutmak için bazı kolay ama önemli adımlar atabilirsiniz.
1.Gölgede kalın
Güneş ışınlarının en güçlü ve etkili olduğu dönem öğle saatleridir, dolayısıyla 11:00 ile 15:00 saatleri arasında gölgeli alanlarda kalmaya çalışın. Bebekleri sürekli olarak gölgede tutun. Mümkün olduğunca şemsiye veya bir ağaç altında gölgede bulunun.
2.Giysilerle cildini koruyun
Çocuklarınızı ciltleri direkt güneş temasına en az maruz kalacak şekilde giydirin. Eğer çocuklar uzun süre dışarıda kalacaklarsa, omuzlar güneş yanığı için en riskli alanlar olduğundan, askılı elbiselerden kaçınılmalıdır. Bol kesim, pamuklu ve hafif kıyafetler onları serin tutmaya yardımcı olacaktır, ancak seyrek dokunmuş -ışığa tutulduğunda ışığa geçirgen nitelikte- kıyafetlerin güneş yanığına neden olabileceğini unutmamak gerekir. Bunun yerine artık kolayca kuruyan özel güneş koruyuculu giysiler de tercih edilebilir.