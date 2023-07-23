Çocukları aşırı sıcaklardan korumanın yolları

Güneş hasarı cilt kanseri nedeni arasında yer alıyor



Güneş, iki tür ultraviyole (UV) ışını yayar. Bunların yaklaşık %95'ini oluşturan UVA ışınları cilde derinden nüfuz ederek erken yaşlanmaya neden olur. Arta kalan %5'ini oluşturan UVB ışınları ise cildin en dış tabakalarını etkileyerek güneş yanığına neden olur. UV maruziyetinden kaynaklanan cilt hasarı, tehlikeli bir cilt kanseri türü olan ‘Melanom’ nedenidir. Melanom gelişiminde, güneşe ne kadar sıklıkta maruz kaldığımız ve hasarın ne kadar uzun süredir var olduğu önemlidir. Cilt kanserleri önceleri daha çok ileri yaşlarda görülürken, günümüzde daha genç yaşlarda da yaygın olarak görülebilmektedir.



Çocuklarınızı güneşteyken güvende tutmak için bazı kolay ama önemli adımlar atabilirsiniz.