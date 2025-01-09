Çocuklar Arasında Pik Yaptı, Bu Enfeksiyona Dikkat: İki Günden Fazla Sürüyorsa...

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yakup Çağ, bu dönemde viral enfeksiyonların zirve yaptığına dikkat çekerek ailelere yönelik uyarılarda bulundu.

Hijyen kurallarına önem gösterilmesi ve çocukların bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Dr. Çağ, “Çocukları kalabalık ortamlardan uzak tutmak ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak hastalıklardan korunmada kilit rol oynuyor” dedi.

“BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ GELİŞMEMİŞ ÇOCUKLAR SAVUNMASIZDIR”

Çocukların enfeksiyonlara karşı daha korunmasız olduğunu söyleyen Dr. Çağ, özellikle kreş ve ilkokul çağındaki çocukların, bağışıklık sistemlerinin henüz tam gelişmediği için risk grubunda olduğunu belirtti.

Dr. Çağ, bu dönemde ailelerin alabileceği önlemlerle ilgili konuşurken, “Henüz bağışıklık sistemi gelişmemiş çocuklar, birçok virüse karşı savunmasızdır. Özellikle kreş ve okul ortamında, hasta çocukların diğerlerinden izole edilmesi önemlidir. Hasta çocukların okula gönderilmemesi hem çocuğun iyileşme sürecini hızlandırır hem de diğer çocukların enfekte olmasını engeller. Ayrıca, sağlıklı ve dengeli bir beslenme düzeni bağışıklığı güçlendiren en önemli faktördür. Sağlıklı beslenen ve gelişimi normal seyreden bir çocuğa ekstra bir vitamin takviyesi gerekmez. Ancak iştahsızlık ya da gelişim geriliği varsa, çinko gibi bazı destekler doktor önerisiyle kullanılabilir” ifadelerini kullandı.

İLK 2 GÜN KRİTİK

Viral enfeksiyonlarda ateşin sık görülen bir durum olduğunu belirten Dr. Çağ, ailelerin bu süreçte paniğe kapılmadan uygun tedavi yöntemlerini uygulamaları gerektiğini ifade etti. Dr. Çağ, “Eğer ateş 38-38,5 dereceyi buluyorsa çocuğun üstünü soymak ve doktorun önerdiği şekilde ateş düşürücü ilaç kullanmak gerekir. Buna rağmen ateş düşmüyorsa, çocuğa ılık duş aldırılabilir. Ancak ateş 2 günden fazla devam ediyorsa, genel durumunda bozulma varsa ya da kusma gibi ek semptomlar eşlik ediyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” sözleriyle ebeveynlerin yapması gerekenleri anlattı.

KIŞ TATİLLERİNDE BU KONUYA DİKKAT

Kış tatilinde ailelerin çocuklarını kalabalık ortamlardan koruması gerektiğini vurgulayan Dr. Çağ, “Kalabalık ortamlar enfeksiyonların bulaşma riskini artırır. Çocukları mümkün olduğunca bu ortamlardan uzak tutmak önemlidir. Ayrıca el hijyenine dikkat edilmeli, çocuklar ortam sıcaklığına uygun şekilde giydirilmelidir. Ani sıcaklık değişimlerinden korunmaları ve sağlıklı beslenmeleri, enfeksiyon riskini en aza indirir” dedi.

ÇOCUKLARA EL YIKAMA ALIŞKANLIĞI KAZANDIRILMALI

Çocukların kış enfeksiyonlarından sakınabilmesi için hijyen kurallarına özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Çağ, “Özellikle el yıkama alışkanlığının kazandırılması, enfeksiyonların yayılmasını önemli ölçüde azaltır. Ayrıca çocukların dışarı çıkarken hava koşullarına uygun giydirilmesi ve ani sıcaklık değişimlerinden korunması gerekir. Sağlıklı beslenme ve bol sıvı tüketimi de bağışıklık sistemini güçlendiren en temel unsurlardır” ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA