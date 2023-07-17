Cinsel yolla bulaşan en eski hastalık: Yeniden hortladı, Türkiye'de de vakalar artıyor; belirtiler neler, nasıl önlem alınır?

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), salgının yavaşlama belirtisi göstermediği uyarısında bulundu.

CDC hastalıktaki bu ani artışa neden olan bazı 'endişe verici' yeni eğilimlere işaret ediyor.

Konjenital (doğuştan) sifilis, annenin enfeksiyonu hamilelik sırasında genellikle partnerinden kaptıktan sonra çocuğuna geçirmesi durumuna deniyor. Hastalık ölü doğumlara, bebek ölümlerine ve yaşam boyu süren sağlık sorunlarına neden olabiliyor. ABD'de 2020-21 yılları arasında bu vakalar yüzde 32 oranında keskin bir şekilde arttı.

Bu durum birçok sağlık uzmanını şaşırttı.