Cinsel Organına Halka Takınca Hastanelik Oldu! Yaşlı Adamın Penisi Kesildi

ABD’de Kimlik bilgileri açıklanmayan 68 yaşındaki hasta, Kaliforniya Üniversitesi Üroloji Bölümü doktorlarına, penisi daraltan ve erekte olmayı sağlayan bir halkayı 24 saat boyunca taktığını, daha sonra elle çıkaramayınca pense kullanarak çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Söz konusu halkaları 30 dakikadan fazla takmak, penisteki dokuların yeterli oksijen alamaması ve kan akışının kesilmesi nedeniyle kangren riskine yol açıyor.

‘ÜROLOJİK BİR ACİL DURUMDU’

T24’ün Urology Case Reports dergisinde yayınlanan vakadan aktardığına göre, penisi kararan ve penis dokusu ölen hastaya acil müdahale edildiği ve penisin baş bölgesinin çıkarıldığı belirtildi. Doku nekrozunu önleyebilmek için antibiyotik tedavisi de denendiği ifade edildi. Raporun yazarları, vakayı değerlendirerek şunları yazdı:

"Sıkıştırıcı bir halkadan kaynaklanan doku ölümü, damarsal bozulmayı ve buna bağlı nekrozu ve akut idrar retansiyonunu önlemek için derhal çıkarılması gereken ürolojik bir acil durumdu."

PENİS KISMİ OLARAK YENİDEN YAPILDI

Dünyada bir ilk olarak, cerrahlar hastanın uyluğunun bir kısmını kullanarak penisi kısmi olarak yeniden yapmayı başardı.

Kaynak: T24