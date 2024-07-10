Çinli Araştırmalardan Ezber Bozan Çalışma: Kahvenin Hiç Bilinmeyen Faydası Ortaya Çıktı

Günümüzde en çok tüketilen içeceklerden biri olan kahvenin, yeni keşfedilen bir faydası daha ortaya çıktı. Çinli araştırmacıların yaptığı bir çalışmaya göre, kahve tüketimi oturmaktan kaynaklı ölüm riskini önemli ölçüde azaltıyor.

Suzhou'daki Soochow Üniversitesi'nden araştırmacılar, ABD'deki 10,639 kişilik bir veri setini inceledi.

Araştırmacıların yayınladığı raporda, günde 8 saatten fazla oturmanın, özellikle kalp hastalıklarına bağlı ölüm riskini artırdığı belirtilirken, bu süre içinde daha çok kahve tüketenlerin ölüm riskinin, az kahve içenlere göre 1,58 kat daha düşük olduğu tespit edildi.

Kahvenin vücuda sağladığı diğer faydalar ise şöyle sıralanabilir:

-Kafein, beyindeki adenosin reseptörlerini bloke ederek uyanıklık hissini artırır ve odaklanmayı destekler.

-Kafein, metabolizmayı geçici olarak hızlandırarak yağ yakımını artırabilir.

-Kahve, antioksidanlar bakımından zengin olduğundan, serbest radikallerle savaşarak hücre hasarını azaltabilir.

-Düzenli kahve tüketimi, Parkinson ve Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların riskini azaltabilir.

-Kahve içmenin, karaciğer kanseri ve siroza karşı koruyucu olabileceği öne sürülmektedir.

-Kafein, bazı kişilerde ruh hali üzerinde olumlu etkiler gösterebilir ve depresyon riskini azaltabilir.

Ancak, her bireyin kafeine farklı tepkiler verdiği ve aşırı tüketimin olumsuz etkilere yol açabileceği de unutulmamalıdır.