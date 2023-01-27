Çiğ tavuğu kesinlikle yıkamayın! Hayatı tehdit ediyor

Mutfakta yapılan her harekete dikkat edilmelidir. Çünkü mutfak ortamı sağlık sorunları için tehlikeli sonuçlara neden olabilen, bulaşma riski en yüksek yerlerden biridir. Özellikle mutfak içerisineki çiğ ürünlere dikkat edilmezse, bakteriler sebebiyle çeşitli enfeksiyonlar meydana gelebilir. Çapraz bulaşma gibi tehlikeli bir durum, mikroorganizmaların kontamine gıdalardan diğer gıdalara dolaylı yoldan, yani kirli elleriniz, ekipmanlarınız, mutfak eşyalarınız yoluyla hayatınızı tehlikeye atabilir.