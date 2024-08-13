CHP'li Akdoğan'dan 'Randevu' Tepkisi: Kanser Riski Olan Hastaya '14 Ay Sonra Gel' Dediler!

Sağlığa erişmek her geçen gün zorlaşıyor. Parası olanlar özel hastanede kısa sürede teşhis ve tedavi imkanına kavuşurken parası olmayan vatandaşlara devlet hastanelerinde bir seneden bile daha uzun süre sonrasına randevu veriliyor. Özellikle kısa süre içinde tedaviye başlanması gereken kanser gibi ciddi hastalıklarda bu uzun süreler hastanın durumunun ağırlaşmasıyla veya ölümüyle sonuçlanabiliyor.

14 AY SONRASINA RANDEVU

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, kanser riski olan bir hastaya 14 ay sonrasına randevu verilmesine tepki gösterdi. Akdoğan'ın paylaşımı, sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntıyı bir kez daha gözler önüne serdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Akdoğan, "Kanser riski olan bir hasta. 2024’ün Ağustos’undayız, randevu veriyorlar 2025’in Ekim ayına. Kanser riskin var ve 14 ay bekle diyorlar… Vicdan edin, merhamet edin, ar edin…" diye yazdı.