Cevizin Faydaları Neler? Ceviz Neye İyi Gelir?

Çoğunlukla atıştırmalık olarak tüketilen ceviz, salata, makarna, çorba ve unlu mamullerde de kendine yer bulur. Peki sağlığa olan büyük katkılarıyla bilinen cevizin faydaları neler? Ceviz neye iyi gelir?

Ceviz, ceviz ağacından elde edilen, sert kabuk içinde tek bir tohum bulunduran yuvarlak bir yemiştir. Yüksek oranda sağlıklı yağlar, protein ve lif içermesiyle dikkat çeken ceviz, kalp ve kemik sağlığından kilo kontrolüne kadar birçok alanda sağlık açısından olumlu etkilere sahiptir. İşte cevizin bilinmesi gereken besin değeri ve sağlığa katkıları...

CEVİZİN BESİN DEĞERLERİ NEDİR?

Ceviz, vitamin ve mineral zenginliği ile öne çıkar. İçeriğinde bolca C vitamini, B6, tiamin, riboflavin, niasin gibi B vitaminleri, E vitamini, kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve çinko bulunur. Yaklaşık %65’i yağdan ve %15’i proteinden oluşan ceviz, özellikle omega-3 yağ asidi olan alfa-linolenik asit (ALA) ve omega-6 yağ asidi açısından zengin bir kaynaktır.

30 gram cevizin besin değerleri:

Enerji: 200 kalori

Karbonhidrat: 3.89 gram

Şeker: 1 gram

Lif: 2 gram

Protein: 5 gram

Yağ: 20 gram

Kalsiyum: 20 mg

Demir: 0.72 mg

Ceviz aynı zamanda bakır, magnezyum, fosfor ve B6 vitamini gibi temel minerallerin güçlü bir kaynağıdır.

CEVİZİN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Kalp Sağlığını Destekler: Cevizin içerdiği omega-3 yağ asitleri ve arginin gibi amino asitler kalp sağlığını destekler. Bu sağlıklı yağ asitleri, kalp krizi riskini azaltabilir ve kolesterol seviyelerini düzenleyerek kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olabilir.

Kilo Kontrolüne Yardımcı Olur: Ceviz, tok tutucu özelliğiyle diyetlerde sıklıkla tercih edilir. Lif ve protein içeriği uzun süre tok kalmanızı sağlar, böylece kilo kontrolüne katkıda bulunur.

Kemik Sağlığını Korur: Cevizdeki bakır ve fosfor, güçlü kemik yapısı için gereklidir. Esansiyel yağ asitleri kemiklerin güçlenmesine yardımcı olurken, kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığını destekler.

Beyin Fonksiyonlarını Güçlendirir: Omega-3 yağ asitleri, hafıza ve odaklanma gibi beyin işlevlerini destekler. Araştırmalar, ceviz tüketiminin bilişsel bozukluklara karşı koruyucu etkisi olabileceğini göstermektedir.

Güçlü Antioksidan Kaynağıdır: Ceviz, antioksidan bakımından zengin olup vücudu serbest radikallerin olumsuz etkilerinden korur. Bu sayede karaciğer sağlığını destekler ve genel olarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

Metabolizmayı Destekler: Manganez, bakır, potasyum ve demir gibi mineraller içeren ceviz, metabolizmayı hızlandırarak enerji seviyelerini yükseltir. Özellikle büyüme, sindirim ve hormon üretimine katkıda bulunur.

Enflamasyonu Azaltır: Cevizde bulunan polifenoller ve omega-3 yağ asitleri, vücuttaki iltihaplanmayı azaltıcı etki gösterir. Bu anti-enflamatuar özellikler, özellikle kronik hastalıklarla mücadelede önemlidir.

Uyku Düzenini Destekler: Melatonin açısından doğal bir kaynak olan ceviz, uyku kalitesini artırabilir ve biyolojik saat düzeninin sağlanmasına katkıda bulunabilir.

Sperm Kalitesini Artırabilir: Araştırmalara göre, düzenli ceviz tüketimi sağlıklı erkeklerde sperm kalitesini artırabilir; sperm hareketliliğini, canlılığını ve morfolojisini olumlu yönde etkiler.

Cilt Sağlığına Katkıda Bulunur: B vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan ceviz, cilt sağlığına fayda sağlar. Yaşlanma belirtilerini geciktirerek cildin genç ve sağlıklı görünmesine katkıda bulunur.

Ömrü Uzatır: Araştırmalar, haftada üç kez ceviz tüketmenin yaşam süresini uzatabileceğini ortaya koymuştur. Düzenli ceviz tüketimi, kanser ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölüm riskini azaltabilir.

Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: İçerdiği vitaminler ve minerallerle bağışıklığı destekleyen ceviz, hastalıklara karşı koruyucu etkiye sahiptir.

Ceviz, hem lezzetli hem de oldukça besleyici bir besindir. Düzenli tüketimi, sağlığınızı iyileştirip korur.

Kaynak: Haber Merkezi