Canan Karatay'ın 32 maddelik yasak listesi: Sakın mutfağınıza sokmayın
Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı bir yaşam için mutfağınıza asla sokmamanız gereken yiyecekleri sıraladı.
Prof. Dr. Canan Karatay, öyle bir liste paylaştı ki bunları yemeyenler sağlıklı yaşıyor. Doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuran Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay, "Hangi besinler zararlı?" sorusuna da yanıt verdi.
Kilo vermek isteyenler, kalp, tansiyon, kanser gibi hastalıklardan korunmak isteyenler buraya! İşte mutfağa girmemesi gereken yiyecek ve içecekler listesi...
Simit
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