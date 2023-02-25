Canan Karatay'ın 32 maddelik yasak listesi: Sakın mutfağınıza sokmayın

Prof. Dr. Canan Karatay, öyle bir liste paylaştı ki bunları yemeyenler sağlıklı yaşıyor. Doğal ve dengeli beslenme için gerekli olanları her fırsatta duyuran Kalp ve iç hastalıkları uzmanı Karatay, "Hangi besinler zararlı?" sorusuna da yanıt verdi.