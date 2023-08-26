Canan Karatay’dan hayat kurtaran uyarılar: Dört yaz meyvesinden uzak durun

AMAN DİKKAT ÇOK DAHA FAZLA ŞEKER İÇERİYOR

Kayısının zerdaliye göre çok daha fazla şeker içerdiğini söyleyen Karatay, "Mümkünse zerdali tüketin" dedi. Karatay, nektarinin genetiğiyle oynandığını belirten ünlü doktor bu meyveden ziyade şeftali tüketilmesi gerektiğinin altı çizdi.