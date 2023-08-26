Canan Karatay’dan hayat kurtaran uyarılar: Dört yaz meyvesinden uzak durun

Canan Karatay, şeker hastalarının uzak durması gereken meyveleri açıkladı.

Son Güncelleme:
Canan Karatay’dan hayat kurtaran uyarılar: Dört yaz meyvesinden uzak durun - Resim: 1

Prof. Dr. Canan Karatay yazın tüketilen besinleri işaret edip dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Yaz meyvelerine dair konuşan uzman isim bilhassa dört yaz meyvesinden uzak durulması gerektiğini dile getirdi.

1 7
Canan Karatay’dan hayat kurtaran uyarılar: Dört yaz meyvesinden uzak durun - Resim: 2

ŞEKER HASTALARI UZAK DURSUN

Bilhassa şeker hastalarının, kirazdan uzak durması gerektiğini belirten Karatay beslenme düzenine yönelik de açıklamalarda bulundu. “Ara öğün tehlikeli” diyerek uyaran uzman isim, “Akşam yemeğinden sonra meyve yemeyin, tehlikeli” sözlerini kullandı.

2 7
Canan Karatay’dan hayat kurtaran uyarılar: Dört yaz meyvesinden uzak durun - Resim: 3

BU DÖRT MEYVEYE DİKKAT

Canan Karatay; Ürik asit ve trigliserid yüksekliği yapması sebebiyle kavun, karpuz, incir ve üzümün dikkatli tüketilmesi gerektiğini özellikle önerdi.

3 7
Canan Karatay’dan hayat kurtaran uyarılar: Dört yaz meyvesinden uzak durun - Resim: 4

AMAN DİKKAT ÇOK DAHA FAZLA ŞEKER İÇERİYOR

Kayısının zerdaliye göre çok daha fazla şeker içerdiğini söyleyen Karatay, "Mümkünse zerdali tüketin" dedi. Karatay, nektarinin genetiğiyle oynandığını belirten ünlü doktor bu meyveden ziyade şeftali tüketilmesi gerektiğinin altı çizdi.

4 7