Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız?

BAĞIRSAKLAR HAKİKATEN İKİNCİ BEYİN

Bağırsaklar hakikaten ikinci beyin çünkü bağırsak dediğimiz zaman neye bağırsak diyoruz? Ağzımızın başından, popomuzun sonuna kadar olan bir boru düşünün, buna mide de dahil. Buna on iki parmak bağırsağı da dahil. Buna safra kesesi de dahil. Apandisit de dahil. Bağırsaklar budur.