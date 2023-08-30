Canan Karatay tek tek anlattı: Neden ekmekten uzak durmalıyız?
Prof. Dr. Canan Karatay, ekmekten neden uzak durulması gerektiğini anlattı.
Dünya Sağlık Örgütü’nün raporuna göre Türkiye’de kişi başına 200 kilo ekmek tüketildiğini belirten Kardiyoloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, “Bu durum bağırsak sağlığı için zararlı. Çünkü dost bakterileri yok ederek, hastalıklara kapı aralıyor” dedi.
Sözcü’ye konuşan Prof. Dr. Karatay, bağırsak sağlığını tehdit eden faktörleri de şöyle anlattı:
BAĞIRSAKLAR HAKİKATEN İKİNCİ BEYİN
Bağırsaklar hakikaten ikinci beyin çünkü bağırsak dediğimiz zaman neye bağırsak diyoruz? Ağzımızın başından, popomuzun sonuna kadar olan bir boru düşünün, buna mide de dahil. Buna on iki parmak bağırsağı da dahil. Buna safra kesesi de dahil. Apandisit de dahil. Bağırsaklar budur.
Bunların hepsi çok önemli. Bunlar, insan vücudunda bulunan hücrelerin sayısından daha fazla miktarda bakteri üretir. ‘Dost bakteri' deriz bunlara. ‘Dost bakteri' demek, bağırsaklarımızda bulunan, bağırsakların iç yüzeyini kapsayan tek hücreli dokulardır. Bu bakteriler vücudumuzun sağlıklı olmasını sağlar.