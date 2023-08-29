Canan Karatay anlattı: Kanserden korunmak için ne yapmalı? Ne yapmamalı?
Kansere karşı önlem alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Canan Karatay, bunun yollarını açıkladı.
SÖZCÜ Televizyonu'nda ‘Canan Karatay ile İyilik Sağlık' programında sunucu Elif Tümen'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Canan Karatay, kanseri masaya yatırdı. “Tıp bu kadar ilerlemişken hastalıklar neden azalmadı? Kanser de arttı, kalp krizi de arttı, tiroit hastalıkları da arttı, mide hastalıkları da arttı. Neden? Hepsi çevresel” diyen Prof. Dr. Karatay, kanserdeki artışın nedenlerini ve hastalıktan korunma yollarını şöyle açıkladı:
“EN BÜYÜK TEHDİT TARIM İLAÇLARI”
Çevresel faktörler çok önemli. Hava kirliliği, su kirliliği, besinler. Çevresel faktörlerin en tehlikelisi böcek ilaçları, tarım ilaçları ve mantar ilaçları. Tarım ilaçlarından glifozat denilen maddenin meme kanseri yaptığı biliniyor ve ülkemizde yaygın şekilde kontrolsüz bir biçimde kullanılıyor. Buğdayda, her türlü domateste, çilekte bütün bunlarda kullanılıyor. Glifozatın meme kanserine yol açtığını gösteren 500 tane araştırma var. Bu madde erkeklerde de prostat kanserine neden oluyor.
“KANSER HÜCRELERİ OKSİJENSİZ VE ASİT ORTAMDA ÇOĞALIR”
Vücutta kanser hücreleri, oksijen olmayan ortamda çoğalır. Oksijeni az olan ortamlarda vücudun her yerinde, daha çok hücrelerin mitokondri dediğimiz çekirdeğinde bulunan mitokondrialar oksijensiz kalınca hücreler sapıtır. O halde vücudumuzu oksijensiz bırakmayacağız.
İkincisi kanser hücreleri asit ortamda çoğalırlar. Asit ortamda yaşarlar, asit hücrelerinde çoğalırlar ve asit sıvılarda, asit kanda yayılırlar. Üçüncüsü kanser hücrelerinin çok hızlı büyüdükleri için çekirdekleri yoktur. Çekirdekleri olsa da sağlıksızdır.