Canan Karatay anlattı: Kanserden korunmak için ne yapmalı? Ne yapmamalı?

SÖZCÜ Televizyonu'nda ‘Canan Karatay ile İyilik Sağlık' programında sunucu Elif Tümen'in sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Canan Karatay, kanseri masaya yatırdı. “Tıp bu kadar ilerlemişken hastalıklar neden azalmadı? Kanser de arttı, kalp krizi de arttı, tiroit hastalıkları da arttı, mide hastalıkları da arttı. Neden? Hepsi çevresel” diyen Prof. Dr. Karatay, kanserdeki artışın nedenlerini ve hastalıktan korunma yollarını şöyle açıkladı: