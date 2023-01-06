Bütün içecekler kellik riskini artırıyor: Sadece bir tanesi hariç...

Yeni yapılan bir araştırmaya göre, günde sadece bir defa şekerli içecek tüketmek bile kel kalma riskini artırıyor.

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Bütün içecekler kellik riskini artırıyor: Sadece bir tanesi hariç... - Resim: 1

Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, 18-45 yaş arası binden fazla erkeğin verileri incelendi.

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Bütün içecekler kellik riskini artırıyor: Sadece bir tanesi hariç... - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre; sonuçlar, kola gibi şekerli içeceklerin kel kalma riskini neredeyse yüzde 60 artırdığını ortaya koydu.

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Bütün içecekler kellik riskini artırıyor: Sadece bir tanesi hariç... - Resim: 3

Bu içecekleri nadiren tüketenlerde saç kaybının çok daha az olduğu görüldü. 

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Bütün içecekler kellik riskini artırıyor: Sadece bir tanesi hariç... - Resim: 4

Araştırmayı yürüten uzmanlar, muhtemelen şekerli kahve, çay ve spor içeceklerinin de benzer sonuçlar gösterdiğini, ancak soda içmenin kelliğe yol açmadığını belirtti.

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