Bütün içecekler kellik riskini artırıyor: Sadece bir tanesi hariç...
Yeni yapılan bir araştırmaya göre, günde sadece bir defa şekerli içecek tüketmek bile kel kalma riskini artırıyor.
Çin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, 18-45 yaş arası binden fazla erkeğin verileri incelendi.
Sözcü'de yer alan habere göre; sonuçlar, kola gibi şekerli içeceklerin kel kalma riskini neredeyse yüzde 60 artırdığını ortaya koydu.
Bu içecekleri nadiren tüketenlerde saç kaybının çok daha az olduğu görüldü.
Araştırmayı yürüten uzmanlar, muhtemelen şekerli kahve, çay ve spor içeceklerinin de benzer sonuçlar gösterdiğini, ancak soda içmenin kelliğe yol açmadığını belirtti.