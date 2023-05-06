Bu yiyecekleri buzdolabından uzak tutun
Uzmanlar, buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler konusunda uyardı.
Yiyecekleri korumaya çalışırken bazen de yiyeceklere zarar verebiliyoruz. Mesela her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun değil.
İşte buzdolabına koymamanız gereken besinler:
1. Domates: Domates, buzdolabında saklanırsa lezzetini kaybedebilir ve sertleşebilir. Bunun yerine, domatesleri oda sıcaklığında saklamak daha iyidir.
2. Patates: Patates, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa çürüyebilir. Patatesleri oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklamak daha iyidir.
3. Soğan: Soğan, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa çürüyebilir ve kokusu diğer yiyeceklere yayılabilir. Soğanları serin ve kuru bir yerde saklamak daha iyi bir seçenektir.