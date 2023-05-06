Bu yiyecekleri buzdolabından uzak tutun

Uzmanlar, buzdolabına konulmaması gereken yiyecekler konusunda uyardı.

Son Güncelleme:
Bu yiyecekleri buzdolabından uzak tutun - Resim: 1

Yiyecekleri korumaya çalışırken bazen de yiyeceklere zarar verebiliyoruz. Mesela her yiyecek buzdolabında saklamak için uygun değil.  

İşte buzdolabına koymamanız gereken besinler:

1 14
Bu yiyecekleri buzdolabından uzak tutun - Resim: 2

1. Domates: Domates, buzdolabında saklanırsa lezzetini kaybedebilir ve sertleşebilir. Bunun yerine, domatesleri oda sıcaklığında saklamak daha iyidir.

2 14
Bu yiyecekleri buzdolabından uzak tutun - Resim: 3

2. Patates: Patates, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa çürüyebilir. Patatesleri oda sıcaklığında, kuru bir yerde saklamak daha iyidir.

3 14
Bu yiyecekleri buzdolabından uzak tutun - Resim: 4

3. Soğan: Soğan, buzdolabında nemli bir ortamda saklanırsa çürüyebilir ve kokusu diğer yiyeceklere yayılabilir. Soğanları serin ve kuru bir yerde saklamak daha iyi bir seçenektir.

4 14