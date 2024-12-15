Bu Gıdalar Ömrümüzden Çalıyor! Bir Sosislinin Bedeli 36, Kolanın 12 Dakika

Bir öğle arası elinizde bir sosisli sandviç ve yanında buz gibi bir kola… Bu sahne pek çoğumuz için sıradan bir keyif olabilir. Ancak Michigan Üniversitesi'nden bilim insanları bu "sıradan keyfin" düşündüğünüzden çok daha büyük bir bedeli olabileceğini söylüyor. Yapılan çarpıcı bir araştırmaya göre, ultra işlenmiş gıdalar ve içecekler, insan ömrünü dakikalarla ölçülebilir şekilde kısaltıyor.

Araştırma sonuçları oldukça çarpıcı: Bir sosisli sandviçin ömrünüzden tam 36 dakika çaldığını biliyor muydunuz? Eğer bunu bir kola ile taçlandırıyorsanız 12 dakika daha kaybediyorsunuz. Üstelik bu liste sosisliyle sınırlı değil; kahvaltılık sandviç ve yumurta 13 dakika, çizburger ise 9 dakika eksiltiyor.

Michigan Üniversitesi’nden Dr. Olivier Jolliet ve ekibi, ultra işlenmiş gıdaların etkisini ölçmek için bir zaman dilimi yaklaşımı geliştirdi. Jolliet, bulguların küçük ama stratejik diyet değişikliklerinin bile insan sağlığı ve çevresel sürdürülebilirlik üzerinde büyük faydalar sağlayabileceğini gösterdiğini belirtiyor.

BALIK TÜRLERİ ÖMRÜ UZATABİLİR

Ancak araştırmanın iyi haberleri de var: Bazı gıdalar ömrünüzü uzatabilir. Örneğin, belirli balık türleri 32 dakika daha fazla yaşam süresi kazandırabiliyor. Hatta daha önce yapılan çalışmalarda çedar ve brie gibi peynirlerin bile sağlığa faydaları olabileceği tespit edilmiş.

British Medical Journal'ın bu yıl yayımladığı başka bir araştırma ise ultra işlenmiş gıdaların sadece ömrü kısaltmakla kalmadığını, aynı zamanda çeşitli sağlık sorunlarına da yol açtığını ortaya koyuyor. Bu tür gıdaların aşırı tüketimi; kalp hastalıkları, anksiyete, diyabet ve depresyon riskini ciddi şekilde artırıyor.

Yapay tatlandırıcılar, koruyucular ve renklendiricilerle dolu bu gıdaların ölçülü tüketilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, alternatif olarak daha fazla sebze, meyve ve sağlıklı karbonhidrat tüketmeyi öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi