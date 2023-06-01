Bu besinleri çiğ şekilde ağzınıza bile sürmeyin!

Uzmanlar çiğ olarak tüketilmemesi gereken bazı besinlerin sağlık sorunlarına yol açtığını duyuran bir açıklamada bulundu. Peki asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler neler?

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Bu besinleri çiğ şekilde ağzınıza bile sürmeyin! - Resim: 1

SOSİS

Uzmanların dikkat çektiği ve asla çiğ tüketilmemesi gereken o besinlerden birisi de sosis. Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur.

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Bu besinleri çiğ şekilde ağzınıza bile sürmeyin! - Resim: 2

Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.

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Bu besinleri çiğ şekilde ağzınıza bile sürmeyin! - Resim: 3

PATATES

Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır.



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Bu besinleri çiğ şekilde ağzınıza bile sürmeyin! - Resim: 4

Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.

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