Bu besinleri çiğ şekilde ağzınıza bile sürmeyin!
Uzmanlar çiğ olarak tüketilmemesi gereken bazı besinlerin sağlık sorunlarına yol açtığını duyuran bir açıklamada bulundu. Peki asla çiğ tüketilmemesi gereken besinler neler?
SOSİS
Uzmanların dikkat çektiği ve asla çiğ tüketilmemesi gereken o besinlerden birisi de sosis. Sosisli sandviçlerde yarı pişirilmiş sosisler aslında sağlığımız için son derece tehlikelidir çünkü çiğ sosiste listeria bakterisi bulunur.
Bu tehlikeli bakteri sindirim sistemini bozarak zehirlenmeye neden olabilir. Bu ihtimali ortadan kaldırmam tek yolu ise sosisleri iyi bir şekilde pişirmektir. Uzmanlar, sosisi çiğ bir şekilde tüketmekten kaçınmanız gerektiğinin altını çiziyor.
PATATES
Genel olarak, patates tamamen güvenli bir sebzedir. Patatesleri çok uzun süre aydınlık ve aşırı nemli bir ortamda bırakırsanız veya uzun süre bekletirseniz filizlenmeye başlayacaktır.
Filizde oluşan bakteri patatesinize geçer ve filizi kesseniz bile üzerinden zaman geçtiği için patateste kalmış olur.