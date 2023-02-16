Bu belirtileri ihmal etmeyin: Kadınları en fazla etkileyen hastalıklarda erken teşhis için bilinmesi gerekenler

VAJİNAL AKINTI

"Kadınlarda en sık karşılaşılan jinekolojik problemlerden biri olan vajinal akıntı, genellikle her kadında görülen ve oldukça doğal olan fizyolojik akıntılardır. Vajinal akıntılar genel olarak beyaz, şeffaf ve kokusuz olmakla beraber bazı durumlar dengede olan vajen florasının bozulmasına ve anormal vajinal akıntıların görülmesine sebep olur. Farklı renklerde görülen anormal vajinal akıntılar ise farklı sağlık problemlerinin habercisidir. Dolayısıyla eğer akıntı problemi yaşıyorsanız, akıntının rengini, kokusunu, yoğunluğunu ve kıvamını takip etmeniz, olası hastalıklara karşı erken önlem alınabilmesi açısından önemlidir.Vajinal akıntı problemiyle beraber vulva veya vajina bölgesinde kaşıntı, tahriş, kızarıklık, kötü koku gibi problemler yaşıyorsanız, bakteriyel vajinozis, mantar enfeksiyonları (Candida Albicans) ve trikomonas gibi enfeksiyona bağlı vajinal iltihap durumu söz konusudur.Mantar enfeksiyonu, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve pH dengesinin hormonlara bağlı olarak değişmesinin bir sonucudur. Beyaz, süt kesiği şeklinde görülen mantar enfeksiyonunda akıntıya keskin, kötü bir koku eşlik etmekle beraber bu durum kaşıntı, yanma, tahriş, ağrılı idrara çıkma ya da ilişki sırasında ağrı gibi şikayetlere yol açar.Vajinal akıntı; yoğun kıvamlı, kötü koku eşliğinde, sarı veya yeşil bir renkte görülüyorsa, bu tarz bir akıntı, genellikle cinsel ilişki yoluyla bulaşan trikomonas enfeksiyonun bir işareti olabilir. Trikomonas enfeksiyonunun teşhis edilmesinde kaşıntı, kızarıklık, tahriş, idrar yaparken yanma ve sık idrara çıkma gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerekir. Bakteriyel vajinozis ise; gri renkte, şeffaf ve kimi zaman köpüklü bir yapıda görülebilen, bozuk balık kokusuna benzer bir akıntı ile belirti veren, anormal vajinal akıntılardandır. Vajina florasının bozulması sonucu meydana gelen ve kaşıntı, tahriş, kızarıklık gibi semptomların eşlik ettiği bakteriyel vajinozis, ağrılı cinsel ilişki problemi yaratabilmektedir. Bu tarz anormal vajinal akıntıların görülmesi durumunda mutlaka bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmalısınız."