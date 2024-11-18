Bilim İnsanlarını Şaşırtan Araştırma: Kanser Olanlar Bu Hastalığa Yakalanmıyor!

İlginç bir diğer bulgu ise Alzheimer hastalarının kanser geliştirme olasılığının daha düşük olması. 2012'de yapılan bir araştırma, Alzheimer hastalarının kanser riskinin %37 daha düşük olduğunu bildirdi. Bu sonuç, İtalya ve Güney Kore’de yapılan çalışmalarla da doğrulandı. Ancak bazı eleştirmenler, demans hastalarının kanser taramalarına daha az yönlendirildiğini belirtiyor. Yine de, ters ilişkinin gerçek olduğuna dair güçlü bir düşünce birliği bulunuyor.