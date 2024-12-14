Bilim İnsanlarından Yeni Araştırma: Bu Gıdalar Kanserin Büyümesini Yavaşlatıyor

Bilim insanlarının yaptığı bir araştırma; balık, ceviz ve zeytinyağı açısından zengin beslenmenin, prostat kanserinde daha agresif tedaviye ihtiyaç duyulana kadar geçen süreyi uzatabileceğini ortaya koydu.

Ece Seçil Şahin Ece Seçil Şahin
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Bilim İnsanlarından Yeni Araştırma: Bu Gıdalar Kanserin Büyümesini Yavaşlatıyor

Yeni bir araştırmaya göre, balık, zeytinyağı ve ceviz gibi sağlıklı gıdaları tüketen erkeklerde erken evre prostat kanserinin büyümesini yavaşlatabilir. Bununla birlikte cips, bisküvi ve mayonez gibi işlenmiş yiyeceklerin sınırlanması da kanseri yavaşlatmada önemli rol oynuyor.

Bilim insanları, tedaviye başvurulmadan düzenli olarak takip edilen prostat kanseri hastalarında basit diyet değişikliklerinin kanser hücrelerinin büyümesini azaltmada etkili olabileceğini öne sürüyor.

Bilim İnsanlarından Yeni Araştırma: Bu Gıdalar Kanserin Büyümesini Yavaşlatıyor - Resim : 1

KANSER HÜCRELERİNİN BÜYÜME HIZINI YAVAŞLATIYOR

Araştırma bulguları, omega-6 yağ asitleri açısından düşük ancak omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir diyetin, balık yağı takviyeleriyle desteklendiğinde, erken evre prostat kanseri hastalarında kanser hücrelerinin büyüme hızını önemli ölçüde yavaşlattığını gösteriyor. Bilim insanları, bu değişikliklerin daha agresif tedavilere ihtiyaç duyuluncaya kadar geçen süreyi uzatabileceğini belirtiyor.

Bilim İnsanlarından Yeni Araştırma: Bu Gıdalar Kanserin Büyümesini Yavaşlatıyor - Resim : 2

TEDAVİ YERİNE AKTİF GÖZETİM TERCİH EDİLİYOR

Düşük riskli prostat kanseri olan birçok erkek, hemen tedavi yerine aktif gözetimi tercih ediyor. Hastalar, diyet değişiklikleri ve gıda takviyeleri ile tedaviden önce hastalığın hızını yavaşlatmaya daha istekli. Ancak, yine de bu hastaların yaklaşık yarısının beş yıl içinde cerrahi müdahale veya radyoterapiye ihtiyaç duyacağı öngörülüyor.

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