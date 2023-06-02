Bilim dünyasında şaşkınlık yarattı: Farklı kıtalarda birbirini tanımayan ailelerin kanında bulundu!

Kandaki antikorlara bakılarak kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş bir sınıflandırma sistemi olan kan grupları kişiden kişiye farklılık gösteriyor, uyumlu ya da uyumsuz olması halinde birçok farklı duruma sebep oluyor. Yalnızca basit bir test sayesinde tespit edilebilen kan gruplarının taşıdığı hayati önem, 1990'lı yıllarda Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir kan merkezinde ortaya çıkan keşifle daha da ilginç bir hal aldı. Kan bağışı için gönüllü olan Sarah adlı bir genç kadının, bilinen 8 grup dışında farklı bir 'kan grubuna' sahip olduğunun tespit edilmesi tıp ve bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. Peki Avustralyalı Sarah'ın hikâyesinin ardındaki gizem ne?