Bilim dünyasında şaşkınlık yarattı: Farklı kıtalarda birbirini tanımayan ailelerin kanında bulundu!
Dünyada bilinen kan gruplarının dışında, iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar az insanda görülen Sarah Antijeni nasıl ortaya çıktı? İşte hikayesi...
Kandaki antikorlara bakılarak kanın özelliğini belirtmek için oluşturulmuş bir sınıflandırma sistemi olan kan grupları kişiden kişiye farklılık gösteriyor, uyumlu ya da uyumsuz olması halinde birçok farklı duruma sebep oluyor. Yalnızca basit bir test sayesinde tespit edilebilen kan gruplarının taşıdığı hayati önem, 1990'lı yıllarda Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki bir kan merkezinde ortaya çıkan keşifle daha da ilginç bir hal aldı. Kan bağışı için gönüllü olan Sarah adlı bir genç kadının, bilinen 8 grup dışında farklı bir 'kan grubuna' sahip olduğunun tespit edilmesi tıp ve bilim dünyasında şaşkınlık yarattı. Peki Avustralyalı Sarah'ın hikâyesinin ardındaki gizem ne?
Vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi tarafından antikor üretimine yol açan yabancı moleküller olarak anılan antijenler arasında 'Sarah'a ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İlk defa 90'lı yıllarda ortaya çıksa da günümüzde de bir tartışma konusu olan ve merak uyandıran Sarah Antijeni, oldukça nadir görülüyor. Klinik Biyokimya Uzmanı Dr. Aslıhan Bayraktar hakkında günümüzde dahi çok az bilgi sahibi olunan ve hâlâ cevabı verilmemiş pek çok soru barındıran Sarah Antijeni'nin ortaya çıkışını şu sözlerle anlattı:
"Kırmızı hücre yüzeyinde bulunan bir antijen olan Sarah Antijeni, adını tanımlanmasına neden olan bir kan bağışçısından aldı. İlk defa 1990 yılında Avustralya’nın Yeni Güney Galler Eyaleti Kan Merkezi’ne bağışlanan kan örneğinin, kan grubunun belirlenmesi sırasında bu kan örneğine karşı beklenmedik bir reaksiyon tespit edildi. Sarah Antijeni, diğer kan grubu antijenleri ile ilişkili olmadığının tam olarak kanıtı olmadan nadir görülen bir kan grubu antijeni olarak tanımlanmaya başlandı."
'SARAH' BİR KAN GRUBU DEĞİL
2005'te Flegel ve arkadaşları tarafından yapılan bir araştırmada Sarah Antijeni'nin Scianna kan grubu sistemine dahil olup olmadığının araştırıldığını söyleyen Uzm. Dr. Aslıhan Bayraktar, yapılan araştırmalar sonucunda Sarah'ın bu kan grubu sistemi ile ilişkisinin olmadığını hatırlattı.