Beyni Hızla Yaşlandırıyor, Doktorlar Açıkladı Sakın Yapmayın

Araştırmada, 15 yıl önce ortalama yaşı 40 olan katılımcılara uyku alışkanlıkları ile ilgili bir dizi soru yöneltildi. Katılımcılar, “Genellikle uykuya dalmakta güçlük çekiyor musunuz?”, “Geceleri birkaç kez uyanır mısınız?” gibi soruları yanıtladı. 5 yıl sonra katılımcılar, sağlıksız uykunun 6 özelliğini belirlemeye yönelik bir başka anket doldurdu. Bu özellikler; “kötü uyku kalitesi, gündüz uykulu olma hali, uykuya dalmada zorluk, uykuda kalma zorluğu, sabah erken uyanma ve kısa uyku süresi” olarak tanımlandı.

BEYİN YAŞI MRI İLE BELİRLENDİ

Katılımcılar, sağlıksız uyku alışkanlıklarına göre düşük, orta ve yüksek olmak üzere 3 gruba ayrıldı. 10 yıl sonra ise manyetik rezonans görüntüleme (MRI) cihazı kullanılarak katılımcıların beyin yaşları belirlendi. Sonuçlar, kötü uyku alışkanlıklarının yoğun olduğu yüksek gruptaki kişilerin beyin yaşının, düşük gruptakilerden ortalama 2,6 yaş daha ileri olduğunu gösterdi. Orta gruptaki kişilerin beyin yaşı ise düşük gruptakilerden ortalama 1,6 yaş daha ileri olarak belirlendi.

UZMANLAR ERKEN MÜDAHALENİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYOR

Araştırmanın yazarlarından California Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kristine Yaffe, uyku düzeninin beyin sağlığı üzerindeki kritik rolüne vurgu yaptı. Prof. Dr. Yaffe, “Tutarlı bir uyku programı sürdürmek, egzersiz yapmak, yatmadan önce kafein ve alkolden kaçınmak gibi önlemler alarak beyin sağlığını korumak için uyku sorunlarını erken yaşta ele almak önemlidir,” ifadelerini kullandı.

ÇOK AZ VEYA FAZLA UYKU HASTALIK RİSKİNİ ARTIRIYOR

Araştırma, düşük uyku kalitesi ile beyin yaşlanması arasında bir ilişki olduğunu gösterirken, yetersiz uykunun beyin yaşlanmasını hızlandırdığını kesin olarak kanıtlamadığını belirtti. Ancak, çalışmalar çok fazla veya çok az uyuyan kişilerin tip 2 diyabet, kardiyovasküler hastalık, koroner kalp hastalığı ve felç gibi sağlık sorunlarına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Kaynak: AA