Benlerinizi Sakın Yakmayın! Dermatologdan Hayati Deri Kanseri Uyarısı

'Cilt Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında hayati açıklamalarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Dr. Bekir Kurt, deri kanserlerinin erken teşhis edildiğinde tamamen tedavi edilebildiğini vurguladı. En sık görülen türlerin bazal ve skuamöz hücreli karsinom olduğunu belirten Kurt, daha agresif seyreden melanom türüne karşı ise özellikle risk grubundaki vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

AÇIK TENLİLER VE RENKLİ GÖZLÜLER BÜYÜK RİSK ALTINDA

Dr. Kurt, cilt kanserine yakalanma oranı daha yüksek olan risk gruplarını şu şekilde sıraladı:

Açık tenli, kızıl saçlı ve renkli gözlü kişiler,

Güneşte çok kolay kızaran ve yanan cilt yapısına sahip olanlar,

Ailesinde daha önce deri kanseri öyküsü bulunanlar.

BENİNİZDE KAOS VARSA HEMEN DOKTORA GİDİN

Mevcut benlerde yaşanan ani değişimlerin birer kanser sinyali olabileceğine dikkat çeken Dr. Bekir Kurt, bir bende asimetri, sınır düzensizliği, renk çürümesi, ani boyut artışı ve kabarma fark edildiği an vakit kaybetmeden uzman bir dermatoloğa başvurulması gerektiğini söyledi.

Kurt, bazal hücreli karsinomun parlak görünüm ve iyileşmeyen yaralarla; skuamöz hücreli karsinomun ise kalın kabuklu yaralarla kendini belli ettiğini aktardı.

'İPLE BOĞMAK VEYA LAZERLE SİLDİRMEK BÜYÜK HATA'

Vatandaşların kulaktan dolma bilgilerle benlerden kurtulmaya çalışmasının tehlikesine değinen Uzman Dr. Kurt, şu kritik uyarıyı yaptı:

"Benleri lazerle sildirmek, yakmak, koparmak ya da iple boğmak gibi yöntemler kesinlikle yanlıştır. Dermatoloji muayenesi olmadan yapılan bu işlemler, bende gelişebilecek kötü huylu tümör potansiyelini maskeler ve tanıyı imkansız hale getirir."

GÜNEŞ KREMİ REHBERİ

Güneşin sadece kansere değil, leke, kılcal damar çatlaması ve kırışıklığa da yol açtığını belirten Dr. Kurt, korunma formüllerini paylaştı:

Ultraviyolenin en yoğun olduğu 10.00 ile 16.00 saatleri arasında güneşe çıkılmamalı.

Güneş kremi tek dozda bırakılmamalı, her 2 saatte bir (terleme ve deniz sonrası) yenilenmeli.

En az 30 faktör (SPF) olan, hem UVA hem UVB filtresi içeren ürünler seçilmeli.

Çocuklar ve hamileler için kimyasal değil, mineral filtreli koruyucular tercih edilmeli.

Deri sağlığı açısından solaryum uygulamalarından kesinlikle uzak durulmalı.

Kaynak: İHA