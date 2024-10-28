Bel Soğukluğu Nedir? Bel Soğukluğu Bulaşıcı mı?

Bel soğukluğu anal veya oral ilişkinin yanı sıra enfekte bir kişinin kullandığı cinsel oyuncaklar ile de bulaşabilir. Kadınlarda anormal vajinal akıntı ve pelvik ağrı, erkeklerde ise penisten gelen akıntıyla birlikte idrar sırasında ağrı ve yanma gibi belirtiler ortaya çıkaran bel soğukluğu, fark edildiği zaman kolay tedavi edilen bir durumdur ancak bazen hiçbir belirti vermediği için kalıcı ve ciddi komplikasyonlara neden olabilir.

BEL SOĞUKLUĞU (GONORE) NEDİR?

Gonore olarak da adlandırılan belsoğukluğu, neisseria gonorrhoeae (gonokok) bakterisini taşıyan enfekte olmuş partnerle korunmasız cinsel ilişki sırasında bulaşan enfeksiyon kaynaklı bir hastalıktır. Hem kadınları hem de erkekleri etkileyen bel soğukluğu cinsel organlarda, rektumda ve boğaz yollarında enfeksiyona yol açar.

Bazı vakalarda belirti göstermeden ciddi sağlık sorunları ve komplikasyonlara neden olabilen bel soğukluğu, belirti gösterdiğinde kadınlarda vajinal akıntı ve pelvik ağrı, erkeklerde ise penisten gelen sarı veya yeşil akıntının yanı sıra idrar sırasında yanma ortaya çıkarır.

Belirtilerin ortaya çıkmasıyla birlikte fark edilen bel soğukluğu antibiyotik tedavisiyle iyileşebilir ancak belirti vermediği zaman fark edilmeme riski artar ve ciddi sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Bu sağlık sorunlarının başında da uzun vadede kısırlık gelir. Bel soğukluğuna yakalanmamak için ilişki sırasında korunmak gerekir. Korunmasız gerçekleşen ilişkiler sonrasında ise düzenli aralıklarla test yaptırılarak kontrol sağlanmalıdır.

BEL SOĞUKLUĞU NEDEN OLUR?

Bel soğukluğu, gonokok bakterisinin cinsel ilişki ile yayıldığı genital mukoza zarının bulaşıcı hastalığıdır. Cinsel ilişki sırasında neisserria gonorrhoeae isimli bakterinin anal, oral veya vajinal ilişki deneyiminin neticesi olarak vücuda girmesi ile bulaşmış olur. Cinsel ilişki sırasında bel soğukluğunun bulaşması için kadın veya erkeklerde meni boşalmasının olmasına gerek yoktur. Bakteriler vücuda penis, vajina, ağız veya anüs yoluyla da girebilir.

Yıkanmamış veya kullanılmış kondomla birlikte cinsel içerikli oyuncakların paylaşılması da bel soğukluğunun bulaşma yollarındandır. Bazı doğumlarda, doğum sırasında bebeğe bile bel soğukluğu bulaşabilir. Bebeklere bulaşan bel soğukluğu en sık olarak gözleri etkiler.

Ağırlıklı olarak 25 yaş altı kadın ve erkeklerde görülen ancak her yaş grubundan bireyleri de etkileyebilen bel soğukluğu,

Riski artırabilecek ve bel soğukluğuna neden olabilecek faktörler şunlardır;

Yeni bir seks partneri

Çoklu partnerli ilişki yaşayan bir kişiyle birlikte olmak

Birden fazla kişiyle birlikte olmak

Bel soğukluğu veya cinsel yolla bulaşan başka bir enfeksiyon geçirmiş olmak

BEL SOĞUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Cinsel ilişki anında veya idrar yaparken yanma ya da ağrı, rektumda kaşıntı, irin parlak kırmızı kanamayla birlikte ateş, yara oluşumu ve anormal döküntüler bel soğukluğu belirtileri arasında yer alır. Vajina veya penisten koyu yeşil ya da sarı akıntı ve kadınlarda ara kanama da tipik belirtiler arasındadır.

Enfekte olduktan 3-14 gün içinde ortaya çıkabilen en yaygın bel soğukluğu belirtileri şunlardır:

Cinsel organdan irin benzeri anormal bir yeşil, sarı akıntı ya da kan gelmesi

Rektumda veya peniste kaşıntı

Vajina ve testis bölgesinde ağrı

Daha fazla idrara çıkma ihtiyacı

Cinsel ilişki ve idrar yaparken ağrı ya da yanma

Kadınlarda adet dönemleri arası kanama

Boğazda ağrı veya lenf düğümlerinde şişme

Alt karında keskin bir ağrı

Gözlerde ağrı, sulanma, akıntı ve ışığa hassasiyet

Eklemlerde ağrı ve sertleşme

Ateş

BEL SOĞUKLUĞU NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Bel soğukluğu, bakteriler yoluyla oluştuğu için antibiyotikler ile tedavi edilir. Antibiyotikler iğne ya da hap şeklinde alınabilir ve mutlaka doktor önerisi ile kullanılmalıdır. Ayrıca kesinlikle eş tedavisi de uygulanmalıdır.

Tedavi edilmeyen bel soğukluğu, aşağıda yer alan ciddi sorunlara neden olabilir:

Kadınlarda kısırlık

Bel soğukluğu rahim ve fallop tüplerine yayılarak pelvik inflamatuar hastalığa (PID) neden olabilir. PID, tüplerin yaralanmasına, gebelik komplikasyonları riskinin artmasına ve kısırlığa neden olabilir. PID acil tedavi gerektirir.

Erkeklerde kısırlık

Bel soğukluğu, testislerin sperm kanallarının bulunduğu arka kısmında küçük, kıvrımlı bir tüpün (epididim) iltihaplanmasına (epididimit) neden olabilir. Tedavi edilmeyen epididimit kısırlığa neden olabilir.

HIV / AIDS riskinde artış

Bel soğukluğuna sahip olmak, kişileri AIDS'e yol açan virüs olan insan immün yetmezlik virüsü (HIV) enfeksiyonuna karşı daha duyarlı hale getirir. Hem bel soğukluğu hem de HIV'i olan kişiler, her iki hastalığı da eşlerine daha kolay geçirebilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem