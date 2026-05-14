Bebeklerde 'Çilek Beni' Tehdidi: Uzmanlardan İlk 6 Ay Uyarısı

Bebeklik çağının en yaygın damar tümörleri arasında yer alan hemanjiomlar, zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Medical Point Gaziantep Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Ekrem Ünal, çoğunlukla iyi huylu olan bu oluşumların konumlandığı bölgelere ve büyüme hızlarına göre tehlikeli boyutlara ulaşabileceğine dikkat çekti. Genellikle doğumun ardından ilk haftalarda ciltte beliren kırmızı kabarıklıklar, hayati organların işleyişini tehdit edebiliyor.

KRİTİK ORGANLARIN ÇEVRESİNDEKİ LEZYONLARA DİKKAT

Hemanjiomların büyük bir kısmının ilerleyen yaşlarda kendiliğinden küçülme eğiliminde olduğunu aktaran Prof. Dr. Ekrem Ünal, kontrolsüz büyüyen bazı vakaların risk teşkil ettiğini vurguladı.

Özellikle göz çevresi, ağız, burun ve solunum yollarına yakın yerleşim gösteren kitlelerin, çocukta görme kayıplarına, beslenme bozukluklarına veya ani solunum durmalarına yol açabileceğini ifade etti.

İLK 6 AYDAKİ ALTIN ÇAĞ

Damar tümörlerinin gelişim seyrinde zamanlamanın tedavi başarısını doğrudan etkilediğini belirten Prof. Dr. Ekrem Ünal, ebeveynlere yol haritasını şu sözlerle çizdi:

"Hemanjiomların gelişiminde ilk bir yıl, özellikle de ilk 6 aylık evre kitlelerin en hızlı büyüdüğü zaman dilimidir. Bu altın dönemde teşhis edilen vakalarda, ağız yoluyla uygulanan ve propnolol etken maddesi içeren ilaç tedavileriyle oldukça başarılı sonuçlar almaktayız. Erken tanı ve uzman hekim gözetimindeki düzenli takip, kalıcı hasarların önüne geçmektedir."

KANAMA VE HIZLI BÜYÜME VARSA...

Günümüz tıp teknolojisinde gelişmiş tedavi protokolleri sayesinde bu anomalilerin tamamen kontrol altına alınabildiğini hatırlatan Prof. Dr. Ekrem Ünal, aileleri ciltteki değişimleri yakından gözlemlemeye çağırdı.

Bebeklerinin teninde kırmızı renkli kabarıklık fark eden anne ve babaların, özellikle ani hacim artışı veya lezyonda kanama eğilimi gözlemlemeleri halinde hiç vakit kaybetmeden uzman bir çocuk hematoloğuna başvurması gerektiğinin altını çizdi.

Kaynak: İHA