Bayramda 'gıda zehirlenmesi'ne dikkat! Kurban eti kaç gün dayanır, nasıl saklanır?

​Kurban Bayramı ile ülkemizde hayvan satışı, kesimi ve et tüketimi artmaktadır. Uygulanan yanlış gıda ve tarım politikaları nedeniyle fiyatı çok yükselen ve nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan dar gelirli vatandaşlarımızın satın alamadığı, dolayısıyla tüketemediği kırmızı et ancak Kurban Bayramı vesilesiyle ulaşılır hale gelmektedir.