Bayramda 'gıda zehirlenmesi'ne dikkat! Kurban eti kaç gün dayanır, nasıl saklanır?
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, Kurban Bayramı'na ilişkin açıklama yaptı.
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, gıda zehirlenmesinin önüne geçmek için uyarılarda bulundu.
Odadan yapılan açıklama şöyle:
Kurban Bayramı ile ülkemizde hayvan satışı, kesimi ve et tüketimi artmaktadır. Uygulanan yanlış gıda ve tarım politikaları nedeniyle fiyatı çok yükselen ve nüfusun büyük bir bölümünü oluşturan dar gelirli vatandaşlarımızın satın alamadığı, dolayısıyla tüketemediği kırmızı et ancak Kurban Bayramı vesilesiyle ulaşılır hale gelmektedir.
Kurbanlık etinin yoğun tüketileceği bayram günleri ve sonrasında, vatandaşlarımızın herhangi bir gıda zehirlenmesine mahal vermemek adına daha bilinçli ve duyarlı olması gerekmektedir.
Et, yapısı itibariyle riskli bir gıda maddesi olup, kesim ve kesim sonrasındaki hijyen ve saklama koşullarına dikkat edilmediği taktirde bozulma ve gıda zehirlenmelerine yol açma olasılığı yüksek bir üründür.